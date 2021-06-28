Временный респираторный госпиталь во Дворце спорта открылся в Томске

Респираторный госпиталь во Дворце спорта начал работу в Томске. Сегодня, 28 июня, Дворец начнет принимать первых пациентов.

«Решение о создании резервного респираторного госпиталя для лечения больных СOVID-19 в южной части Томска мы приняли заранее, еще в прошлом году. Настало время его открывать, чтобы другие медицинские учреждения города продолжали оказывать плановую помощь, не связанную с коронавирусом, — сказал губернатор Томской области Сергей Жвачкин. — Во временном госпитале, оснащенном всем необходимым, будут лечиться пациенты с легким и средне-тяжелым течением заболевания. Основную часть персонала составят медики областной клинической больницы».

В новом госпитале общей площадью 2,3 тысячи квадратных метров сейчас размещены 249 коек, все оборудованы системой подачи кислорода, предусмотрена возможность увеличить количество коек как минимум вдвое. Отделение интенсивной терапии на 16 коек обеспечено необходимым оборудованием для выполнения реанимационных действий.

«Надеюсь, что временный госпиталь во Дворце спорта будет работать недолго и не на полную мощность, — подчеркнул губернатор Сергей Жвачкин. — Федеральный центр нас услышал, спасибо Минздраву: мы ликвидировали дефицит вакцины, и сегодня томичам и жителям области не нужно ждать неделями, когда подойдет очередь. Конечно, лучше прививаться, чем болеть. Приглашаю на прививку всех».