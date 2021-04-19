«Времени нет — пора действовать»: в штабе Навального анонсировали новую акцию протеста

Сторонники Алексея Навального призвали всех выйти на митинг в среду, 21 апреля. Об этом написал глава сети региональных штабов Навального Леонид Волков. В этот же день Владимир Путин выступит с традиционным посланием Федеральному собранию.

«Существуют обстоятельства, в которых нужно действовать быстро, иначе произойдет непоправимое. В такие моменты решения надо принимать мгновенно, потому что они могут изменить все. Сейчас именно такой момент. События развиваются слишком стремительно и слишком плохо. Ждать и откладывать больше нельзя. Экстремальная ситуация требует экстремальных решений. Мы объявляем митинг сейчас. ...», — говорится в сообщении.





Добавим, что 2 февраля суд в Москве заменил Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. С учетом домашнего ареста оппозиционер должен провести под стражей 2 года и 6 месяцев. Соратники и адвокаты политика неоднократно указывали на ухудшение состояния его здоровья, невозможность передать рекомендованные лекарства и пытки лишением сна.





Оппозиционер с 31 марта держит голодовку в знак протеста против недопуска к нему врачей. 5 апреля стало известно о переводе Навального в медико-санитарную часть с сильным кашлем и повышенной температурой. По словам Ольги Михайловой, у оппозиционера выявлены 2 межпозвоночные грыжи, а руки начали терять чувствительность. Недавно стало известно, что Навального снова перевели в отряд из медсанчасти. «Альянс врачей» в свою очередь заявил о том, что анализы крови Алексея Навального говорят о чрезмерно высоком уровне калия, что может привести к крайне тяжелым последствиям. Лечащий врач Навального Ярослав Ашихмин указал, что у политика наблюдается рост креатинина, что «может свидетельствовать в пользу наличия почечной недостаточности».





Вчера стало известно, что прокуратура Москвы подала иск в суд и потребовала признать экстремистскими организациями Фонд борьбы с коррупцией, «Фонд защиты прав граждан» и штабы Алексея Навального.