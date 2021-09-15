Время выбрать НОВЫХ: 4 причины 19 сентября проголосовать за партию «Новые люди»

В грядущие выходные на территории России пройдут «большие выборы». Страна выбирает депутатов Госдумы; кроме того, в ряде регионов, к которым относится и Томская область пройдут выборы в региональные заксобрания. Пришло время каждому томичу и северчанину, асиновцу и колпашевцу, каждому жителю Томской области задать себе вопрос: за кого отдать голос? За тех, кто больше двадцати лет был у власти и бездействовал? Или за Новых людей – людей активных, неравнодушных, которые, не боясь, берутся за решение проблем – и достигают результата.

В минувшем году жители Томска свой выбор сделали. На выборах в городскую Думу партия «Новые люди» набрала рекордные 15,02% голосов, статус народного избранника получили лидер Новых людей Томска Максим Вдовин и известный в Томске спортсмен и предприниматель Александр Цин-Дэ-Шань. На выборах этого года «бирюзовая» партия, заслужившая своей работой доверие томичей, готова двинуться дальше. Вот целых 4 причины для того, чтобы 19 сентября вы выбрали Новых людей.

Разговаривают с людьми. Знают проблемы Современных чиновников можно сравнить с инопланетянами. Они смотрят на жизнь из иллюминаторов своих служебных автомобилей. Важные вопросы решаются за прочными дверями высоких кабинетов. Попасть туда простому человеку сложнее, чем слетать в космос. Новые люди всегда на связи с жителями Томска и Томской области. Вы наверняка не раз видели на улице людей в бирюзовой одежде с логотипом партии. Девиз «Люди важнее» раскрывается именно в этом.

Борются с золотыми унитазами и урезают аппетиты чиновников Весь Томск знает о заслуге депутата Александра Цин-Дэ-Шаня. Став депутатом городской Думы от Новых людей, он возглавил рабочую группу – и вместе с коллегами пересмотрел часть бюджета, которую чиновники тратят на себя. Благодаря кропотливой работе расходы на пиар чиновников удалось сократить более чем на 17 миллионов рублей! Часть из этих денег пошла на ремонт школы № 19 в микрорайоне Спичфабрика. С любителями гульнуть за счет бюджета или прикупить себе люксовые авто, пока жители передвигаются пешком по разбитым тротуарам и страдают от недостатка аптек и благоустроенных детских площадок, борется и Екатерина Радионова, муниципальный депутат Томского района. Вместе с командой таких же активных и неравнодушных единомышленников они наведут порядок в Томской области.

Предлагают не кормить Москву, а развивать Томскую область Сейчас 75% налогов, которые собираются в нашей области, уходят в федеральный бюджет, и только 25% остаются в регионе. Поэтому Россия – богатая страна бедных людей. А ведь должно быть наоборот: деньги должны оставаться там, где их заработали. Дополнительные средства для Томска и Томской области – это ровные дороги с нормальной ливневкой и новый транспорт, уютные парки и скверы, новые школы и детские сады, современные больницы и поликлиники. Хватит вкладывать в Москву – пора развивать Россию!

Ничего не ждут от старых политиков. Действуют Все мы устали от предвыборных обещаний, которыми нас постоянно кормят «вечные» депутаты. А что вам мешало выполнить их в прошлый раз? Или в позапрошлый?! Новые люди ничего не ждут от старых политиков, они действуют сами. Встречаются с жителями, помогают всем, кто просит о помощи. Высаживают десятки тысяч деревьев, борются за достройку школ, транспортную доступность сел и создание единой социальной карты студента, собирают подписи за награждение летчиков-героев и поддерживают стремление молодежи к саморазвитию и предпринимательству. Сторонники партии «Новые люди» уже сейчас решают насущные проблемы жителей Томской области, но инициатив и предложений у них – еще больше. Там, где волонтеры могут помочь одному человеку, депутаты – могут помочь тысячам жителей!

Пришло время отдать свой голос за перемены. Пора выбрать новую Думу! 19 сентября пора выбрать Новых людей!