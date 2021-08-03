Вредитель уничтожает припоселковые кедровники в Томской области

По его словам, в 2019 году специалисты Центра защиты леса выявили в Томской области очаги инвазивного стволового вредителя – союзного короеда. Он заселился в лесах, которые ослабли после вспышки сибирского шелкопряда. Короед вызвал тотальное усыхание кедров.

Жители Старо-Лоскутово жаловались в социальных сетях на то, что вблизи их деревни погибает кедроый лес. Центр управления регионом обратил внимание на информацию и попросил комментарий у начальника регионального департамента лесного хозяйства Артема Конева.

«Сложность в борьбе с данным вредителем в том, что он не восприимчив к внешней обработке. Выявить чужеродного вредителя на раннем этапе заселения трудно. Размер особи едва достигает 3,5- 4,5 миллиметров. Жук скрыт под корой и обнаруживает себя, когда дереву уже нанесен непоправимый ущерб. Изменение окраски – прямое свидетельство полной гибели кедра. Только физическое исключение зараженного дерева из общей массы может принести реальную помощь. Но в лесах, расположенных в орехово-промысловых зонах, запрещается заготовка древесины, в том числе и проведение санитарно-оздоровительных мероприятий», - сказал Артем Конев.

Он считает, что решить вопрос сохранения припоселковых кедровников можно при помощи внесения изменений в Лесной кодекс РФ, которые разрешили бы проводить санитарные рубки в орехо-промысловых зонах. «Исключив единично зараженные деревья, появляется шанс сохранить кедровник в целом», - добавил Конев.

Администрация Томской области выступила с инициативой о внесении изменений в действующее законодательство Российской Федерации, уточняют в ЦУРе. Параллельно ученые продолжают исследовать проблему, чтобы найти естественных врагов вредителя и остановить распространение союзного короеда.