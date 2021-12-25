Врачи сообщили о состоянии мужчин, пострадавших вчера вечером в ДТП на Балтийской

Врачи сообщили о состоянии мужчин, госпитализированных вчера с места ДТП на улице Балтийской. Один из пострадавших — 25-летний мужчина — был доставлен в Томскую областную клиническую больницу, пишет телеграм-канал «Область здоровья». Затем его экстренно госпитализировали в реанимационное отделение. Состояние мужчины сегодня оценивается как крайне тяжелое.

Еще двоих мужчин — 34 года и 39 лет — обследовали в приемном покое больницы. По итогам обследования патологических нарушений выявлено не было, в госпитализации пострадавшие не нуждались.

Напомним, авария произошла в пятницу около 18 часов 25 минут на улице Балтийской в районе дома № 19/1. Столкнулись пять транспортных средств.