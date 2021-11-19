Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. Врачи о гриппе в Томской области: Ситуация неблагоприятная, так рано вирус не выявляли никогда
Новости

Врачи о гриппе в Томской области: Ситуация неблагоприятная, так рано вирус не выявляли никогда

ТВ2 ТВ2

Первые случаи гриппа в Томской области выявлены значительно раньше, чем обычно, заявила начальник отдела акушерской и педиатрической помощи департамента здравоохранения региона Светлана Рубейкина. Медики опасаются, что в Томской области начнется регистрация вспышечной заболеваемости гриппом, которую уже фиксируют в других регионах.

«Ситуация неблагоприятная, такого раннего высевания этого вируса у нас не было. Чем раньше в любую область приходит вирус, тем хуже. Обычно в конце декабря, а чаще наш эпидсезон — это конец января – начало февраля, период, когда мы готовимся и ждем. Если в ноябре началась регистрация, то мы можем получить большое количество заболевших и, чего не хотелось бы, вспышечную заболеваемость гриппом», — сообщила Светлана Рубейкина в ходе прямого эфира в Instagram-аккаунте администрации региона.

Уровень заболеваемости ОРВИ в целом по Томской области выше уровня эпидемического порога на 73,6%. 67% всех случаев ОРВИ зарегистрированы на территории Томска.

По результатам лабораторного мониторинга было выявлено два случая гриппа типа А(H3N2).

Прививки против гриппа в 2021 году получили более 286 тысяч человек, из них 55 тысяч детей и 231 тысяча взрослых. «В настоящее время темпы вакцинации оцениваются как низкие, охват вакцинацией населения региона — недостаточный», говорят специалисты. 

Сейчас вакцинация от гриппа продолжается. Всего в регион поступило более 330 тысяч доз «Совигрипп» и «Ультрикс квадри».

Добавим, в прошлом сезоне томичи практически не болели сезонным гриппом. Власти объясняли это высоким уровнем вакцинации, а также масочным режимом.

Поддержи ТВ2!

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.