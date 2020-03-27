Врачи томской скорой больше двух тысяч раз за месяц выехали на «пустые» вызовы

Только с начала марта на томскую станцию скорой помощи, которая работает в режиме повышенной готовности, поступило 31 357 звонков, при этом больше двух тысяч раз вызовы оказались «пустыми».
«Бригады выезжали на вызовы 15 789 раз, из них 2 463 раза — к пациентам с симптомами ОРВИ и гриппа. К пациентам с подозрением на коронавирусную инфекцию «скорая» выезжала 81 раз», — приводит данные Облздрав.
В среднем количество вызовов увеличилось на 15-17%, в департаменте здравоохранения связывают это с сезонным подъемом заболеваемости гриппом и ОРВИ. По словам главврача станции скорой помощи Николая Родионова, чтобы справиться с потоком, на смене ежедневно работают от 39 до 42 бригад, а среднесуточная нагрузка на каждую — более 20 вызовов.
Фото: телеграм-канал "Область здоровья"
«К пациентам с подозрением на COVID-19 медики выезжают в противоэпидемических одноразовых костюмах. Во время транспортировки пациента с подозрением на коронавирус в карете скорой работает специальный бактерицидный противовирусный ультрафиолетовый излучатель для обеззараживания воздуха, — уточнил Родионов. — Пациент находится в медицинской маске. После доставки его в медучреждение, салон автомобиля обрабатывается дезинфицирующими растворами на площадке возле приемного покоя инфекционного отделения больницы».
Фото: телеграм-канал "Область здоровья"
Врач обратил внимание, что значительное количество вызовов оказались “пустыми” - 2297. Так называют вывозы, при которых больного не оказалось на месте, неправильно указали адрес, пациент оказался здоровым не нуждается в медпомощи, либо больного увезли в больницу до приезда бригады, вызов отменили.
«Это значительно усложняет работу врачей и ставит под угрозу жизнь и здоровье тех, кто действительно нуждается в экстренной медицинской помощи. Если после вызова скорой отпала в ней необходимость или было принято решение самостоятельно обратиться в медучреждение, сообщите об этом по телефону 103», — обратился к томичам главврач.
Отметим, ранее томски работники скорой помощи присоединились к международному флешмобу #сovidнепобедит и призвали томичей соблюдать карантин.