Врачи томской скорой больше двух тысяч раз за месяц выехали на «пустые» вызовы

Только с начала марта на томскую станцию скорой помощи, которая работает в режиме повышенной готовности, поступило 31 357 звонков, при этом больше двух тысяч раз вызовы оказались «пустыми».





«Бригады выезжали на вызовы 15 789 раз, из них 2 463 раза — к пациентам с симптомами ОРВИ и гриппа. К пациентам с подозрением на коронавирусную инфекцию «скорая» выезжала 81 раз», — приводит данные Облздрав.





В среднем количество вызовов увеличилось на 15-17%, в департаменте здравоохранения связывают это с сезонным подъемом заболеваемости гриппом и ОРВИ. По словам главврача станции скорой помощи Николая Родионова, чтобы справиться с потоком, на смене ежедневно работают от 39 до 42 бригад, а среднесуточная нагрузка на каждую — более 20 вызовов.