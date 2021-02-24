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24 февраля,
2021
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Врачи томской ОКБ спасли 92-летнюю пациенту с 75%-м поражением легких

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Врачи Томской областной клинической больницы спасли 92-летнюю пациенту с 75%-м поражением легких, сообщает телеграм-канал «Область здоровья». Женщина провела в респираторном госпитале ОКБ две недели, несколько дней из них – в реанимации. 

Врачи томской ОКБ спасли 92-летнюю пациенту с 75%-м поражением легких
Фото: телеграм-канал «Область здоровья»

Главврач ОКБ Михаил Лукашов ОКБ рассказал, что это не единственный случай выздоровления возрастного пациента. Например, в госпитале лечился 88-летний мужчина с 50%-м поражением легких. За его здоровье медики боролись месяц, и в итоге выписали с улучшением. 

Человек к этому возрасту имеет множество заболеваний, COVID-19 их обостряет. Плюс часто пожилые люди ведут малоподвижный образ жизни, имеют склонность к развитию пневмоний, часто в ходе лечения присоединяются другие заболевания, например, такие как болезни почек, – добавил глава респираторного госпиталя ТОКБ Станислав Перунов. – Кроме того, пациенты в возрасте принимают различные медикаменты по основным заболеваниям, часто это антикоагулянты и, когда эти пожилые граждане оказываются в стационаре, происходит очень сложный подбор лекарственной терапии. Наша задача – пройти по очень тонкой грани – не допустить тромбоза и кровотечений, чтобы в итоге победить болезнь и выписать пациента.

Респираторный госпиталь на базе ТОКБ появился в октябре 2020 года. На трех этажах больницы развернули 200 коек для больных коронавирусом. Для этого часть отделений пришлось перевести на другие площадки, но их пациентам продолжают отказывать помощь.

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