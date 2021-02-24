Врачи томской ОКБ спасли 92-летнюю пациенту с 75%-м поражением легких

Человек к этому возрасту имеет множество заболеваний, COVID-19 их обостряет. Плюс часто пожилые люди ведут малоподвижный образ жизни, имеют склонность к развитию пневмоний, часто в ходе лечения присоединяются другие заболевания, например, такие как болезни почек, – добавил глава респираторного госпиталя ТОКБ Станислав Перунов. – Кроме того, пациенты в возрасте принимают различные медикаменты по основным заболеваниям, часто это антикоагулянты и, когда эти пожилые граждане оказываются в стационаре, происходит очень сложный подбор лекарственной терапии. Наша задача – пройти по очень тонкой грани – не допустить тромбоза и кровотечений, чтобы в итоге победить болезнь и выписать пациента.