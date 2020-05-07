Врачи СибГМУ обеспокоены профосмотром студентов-медиков

Новости

О том, что в МЦ «Профессор» клиник СибГМУ (ул. Учебная, 39/1) проводят профосмотр студентов-медиков, ТВ2 сообщили врачи СибГМУ, обеспокоенные данной ситуацией.

Напомним, с 21 апреля по постановлению главного санитарного врача по Томской области «О дополнительных мерах по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Томской области» ЗАПРЕЩЕНЫ «плановые профилактические осмотры населения, включая обязательные периодические медицинские осмотры отдельных профессиональных групп, за исключением предварительных медицинских осмотров для трудоустройства на работу, по направлению призывной комиссии, для прохождения медико-социальной экспертизы».

Сегодня с 12 часов, как мы убедились, профосмотр проходили студенты лечебного факультета. По их словам, «сейчас в режиме самоизоляции учатся они онлайн, но профосмотр необходим для прохождения практики с 13 июня по 25 июля».

При этом, по имеющейся у нас информации, этот профосмотр студенты должны пройти в межвузовской поликлинике. Но в межвузовской поликлинике в соответствии с постановлением профосмотры сейчас отменены, и, как нам пояснили в регистратуре поликлиники, она «работает и принимает только больных в экстренном режиме».

Мы обратились сначала к заведующей МЦ «Профессор» клиник СибГМУ Эльвире Эккардт, которая объяснила, что это «не профосмотр», и за комментариями перенаправила нас к вышестоящему начальству. После чего мы дозвонились ректору СибГМУ Ольге Кобяковой, но она перенаправила нас с вопросами в собственную пресс-службу.

У нас несколько вопросов:

— Почему в СибГМУ проходит профосмотр студентов, хотя, судя по постановлению главного санитарного врача по Томской области, данные профосмотры запрещены?

— Получают ли клиники средства на проведение профосмотра?

— Есть ли среди медперсонала, проводящего осмотр, те, кто контактировал с заболевшими коронавирусом в СибГМУ?

Напомним, что только среди медперсонала клиник медуниверситета «по состоянию на 6 мая за весь период у медицинского персонала клиник СибГМУ зафиксировано 10 положительных тестов на COVID-19», об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с КОВИД. По имеющейся у нас информации, в МЦ «Профессор» по совместительству ведет прием гинеколог из закрытого сейчас на карантин гинекологического отделения клиник СибГМУ (фамилия в редакции имеется). Напомним, сейчас в клиниках СибГМУ на карантин из-за неблагоприятной ситуации с коронавирусом закрыты три отделения: хирургическое, урологическое и гинекологическое.

Мы получили ответ от пресс-службы СибГМУ:

«Согласно совместному приказу Минздрава и Минобра России от 27.04.2020 № 378/619 «Об организации практической подготовки» СибГМУ должен обеспечить прохождение студентами учебной и производственной практики с 1 мая 2020 года. Обязательным условием допуска студента к практике является прохождение медицинского осмотра. В целях исполнения приказа университетом организован медицинский осмотр студентов. Отмечаем, что при осуществлении практической подготовки в медицинских организациях обучающиеся осуществляют медицинскую, практически трудовую, деятельность. На проведение медицинского осмотра, необходимого для допуска к работе, постановление главного санитарного врача не распространяется.

Медицинский осмотр студентов проходит в медицинском центре СибГМУ «Профессор», расположенном на ул. Учебной. Осмотр проводит врач, единственным местом работы которого является данный центр.

Клиники СибГМУ не получают за медицинский осмотр студентов никаких средств. Университет обязан обеспечить медицинский осмотр студентов, выходящих на практику, поэтому это расходы, а не доходы».

Нам переслали график проведения медосмотра студентов. Но сейчас сроки, видимо, решено форсировать и, например, медосмотр проходил не только сегодня, но и вчера. Хотя ни 6, ни 7 мая в графике нет.