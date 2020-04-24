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24 апреля,
2020
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Врачи рекомендуют томичам при самоизоляции не пить и заниматься спортом

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Врач-токсиколог ОКБ Светлана Порошинская считает, что употребление алкоголя во время самоизоляции может спровоцировать бытовые конфликты. Противостоять эпидемии коронавируса, по мнению врача, помогут здоровый образ жизни и занятия спортом, пишет телеграм-канал «Область здоровья».

Врачи рекомендуют томичам при самоизоляции не пить и заниматься спортом

«Чем опасно употребление алкоголя в условиях самоизоляции: сейчас люди «на взводе», а, как известно, под влиянием алкоголя раздражение и вспыльчивость усиливаются, — говорит Светлана Порошинская. — Когда наступает первая степень опьянения, люди «растормаживаются», утрачивают самоконтроль, что ведет к нарушению режима самоизоляции. Люди начинают выяснять отношения, следствием чего зачастую становятся бытовые травмы с вызовом полиции и скорой медицинской помощи.Поэтому рекомендую в условиях самоизоляции отказаться от употребления алкоголя, соблюдать режим дня, правила питания и, насколько это возможно в домашних условиях, заниматься спортом».


Она также отметила, что в целом в Томской области ситуация с общей культурой населения более благополучная, чем 10-15 лет назад.


Добавим, что губернатор Томской области Сергей Жвачкин продлил режим самоизоляции из-за эпидемии коронавируса  до 30 апреля. На сегодня, 24 апреля, в регионе общее количество заболевших составляет 59 человек.

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