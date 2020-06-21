Врачи почтят минутой молчания своих коллег в День медика

Российские врачи почтут минутой памяти своих коллег, умерших во время пандемии коронавируса. Об этом пишет сообщество медиков Вконтакте "Наше тело".

«В это воскресенье, 21 июня, мы отметим очередной День медика, — пишет врач-психиатр Ольга Лукина. — Только в этом году он окрашен в черный цвет. Пандемия еще далеко не закончилась, но в России уже погибло почти 500 медиков. А мои коллеги погибли и продолжают погибать на этой странной войне. Они спасали жизни не знакомых людей, и не уберегли свои. В больницы поступают новые пациенты, и медики продолжают держать невидимый рубеж» .



Минута молчания пройдет 21 июня, в 12.00 по московскому времени.





Число погибших в России во время пандемии COVID-19 врачей, медсестер, санитарок, лаборантов и других медицинских работников приблизилось к 500 человек. Российские врачи создали «Список памяти» погибших от COVID-19 коллег. На 21 июня в этом списке указаны 474 медицинских работника. При этом в Минздраве РФ на 26 мая заявляли о смерти 101 медика с коронавирусом. В этом списке уже значится рентгенолог из Томска Игорь Лядункин. Он умер от коронавируса в возрасте 71 года, работал в томском фтизиопульмонологическом центре.





В конце мая пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что данные "Списка памяти" не подтверждены. Он попросил разъяснений у Минздрава, но в министерстве до сих пор не ответили.





Как стало известно ТВ2, 17 июня от коронавируса в Томске умерла санитарка отделения терапии ОКБ. Светлане Жуковской было 54 года. Она не вошла в официальную статистику регионального оперативного штаба.





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