Добрые новости
21 июня,
2020
1
фото
Новости

Врачи почтят минутой молчания своих коллег в День медика

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Российские врачи почтут минутой памяти своих коллег, умерших во время пандемии коронавируса. Об этом пишет сообщество медиков Вконтакте "Наше тело". 

Врачи почтят минутой молчания своих коллег в День медика
Фото: https://vk.com/ybody

«В это воскресенье, 21 июня, мы отметим очередной День медика, — пишет врач-психиатр Ольга Лукина. — Только в этом году он окрашен в черный цвет. Пандемия еще далеко не закончилась, но в России уже погибло почти 500 медиков. А мои коллеги погибли и продолжают погибать на этой странной войне. Они спасали жизни не знакомых людей, и не уберегли свои. В больницы поступают новые пациенты, и медики продолжают держать невидимый рубеж» .

Минута молчания пройдет 21 июня, в 12.00 по московскому времени. 


Число погибших в России во время пандемии COVID-19 врачей, медсестер, санитарок, лаборантов и других медицинских работников приблизилось к 500 человек. Российские врачи создали «Список памяти» погибших от COVID-19 коллег. На 21 июня в этом списке указаны 474 медицинских работника. При этом в Минздраве РФ на 26 мая заявляли о смерти 101 медика с коронавирусом. В этом списке уже значится рентгенолог из Томска Игорь Лядункин. Он умер от коронавируса в возрасте 71 года, работал в томском фтизиопульмонологическом центре. 


В конце мая пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что данные "Списка памяти" не подтверждены. Он попросил разъяснений у Минздрава, но в министерстве до сих пор не ответили.


Как стало известно ТВ2, 17 июня от коронавируса в Томске умерла санитарка  отделения терапии ОКБ. Светлане Жуковской было 54 года. Она не вошла в официальную статистику регионального оперативного штаба. 


ПОДДЕРЖИ ТВ2! Пишем о том, что важно.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.