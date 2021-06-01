Врачи «Плавучей поликлиники» оcмотрели около тысячи жителей отдаленных районов Томской области

Врачи 21-й «Плавучей поликлиники» обследовали 958 жителей отдаленных районов Томской области. Экспедиция стартовала 13 мая и продолжается до сих пор, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Сегодня медики работают в Новом Васюгане Каргасокского района. Главврач «Плавучей поликлиники» Владимир Перец отметил, что экспедиция идет по графику и селяне охотно обращаются к специалистам. Помимо осмотра узкими специалистами, они проходят различные обследования, включая онкоскрининг, УЗИ, ЭКГ.





Перед началом приема медики и пациенты проходят термометрию и обрабатывают руки антисептиками, пациентам выдают медицинские маски. В приемных покоях регулярно проводят влажную уборку, дезинфицируют поверхности и проветривают помещения. Накануне экспедиции все члены команды прошли тестирование на COVID-19.





21-я «Плавучая поликлиника» продолжит свою работу до 30 июня.





В первый рейс «Плавучая поликлиника» отправилась в мае 1999 года. С тех пор проект продолжается при поддержке администрации Томской области, медицинского объединения «Здоровье» и финансовой поддержке ОАО «Востокгазпром».









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