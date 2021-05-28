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28 мая,
2021
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Новости

Врачи «Маршрута здоровья» обследовали 615 жителей сел Томской области

ТВ2
ТВ2
6 часов назад

Врачи передвижной поликлиники «Маршрута здоровья» с начала 2021 года обследовали 615 жителей Томской области. Сейчас они завершили обследование жителей Томского района.


Здесь поликлиника посетила жителей сел Калтай, Курлек, Рыбалово, деревень Кандинка и Черная речка. Осмотр прошли 350 человек (305 женщин и 45 мужчин), почти все пациенты от 56 лет и старше, рассказали в облздраве.


Врачи проводили маммографию, комплексные скрининги сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, бронхолегочных заболеваний.

Врачи «Маршрута здоровья» обследовали 615 жителей сел Томской области
Фото: телеграм-канал "Область здоровья"

«У 123 жителей выявлен высокий риск сердечно-сосудистых заболеваний, у тринадцати – артериальная гипертензия, у восьми жителей – сахарный диабет, еще у двух – ишемическая болезнь сердца», – рассказала по результатам работы заведующая центром здоровья межвузовской поликлиники Тамила Кицанова.


Некоторые пациенты получили направления на дополнительные обследования и были направлены на консультации к узким специалистам, кому-то назначили коррекцию лечения. 27 пациентов обращались за неотложной помощью – купирование гипертонических кризов и приступов бронхиальной астмы.


Отметим, с начала 2021 года специалисты проекта посетили также Кожевниковский район и обследовали там жителей отдаленных населенных пунктов. В следующий рейс медики отправятся  в июне в Тегульдетский район. Всего до конца года автополиклиника посетит еще 9 муниципальных образований.

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