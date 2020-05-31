Врачам в Алтайском крае предложили идти в санитары и уборщики

Я готов с 1 июня выйти с метлой и убирать нашу больницу, — иронизирует главный детский травматолог центра Арсен Осипов. — Работа на свежем воздухе полезна. Власти Алтайского края, наши так называемые здравоохранители, не нашли ничего лучшего, чем разрушить две службы. Первая — это служба детской травматологии, вторая — служба детской ортопедии. Теперь мы не можем работать все вместе, потому что наш центр якобы не приспособлен для оказания экстренной помощи детям. Теперь мы не сможем лечить детей с травмами или с врожденной патологией опорно-двигательного аппарата.