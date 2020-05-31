Врачам в Алтайском крае предложили идти в санитары и уборщики

Врачам отделения ортопедии и травматологии Алтайского краевого клинического центра охраны детства и материнства предложили новые вакансии санитаров, уборщиков и дворников. Об этом пишет Altapress.ru.
По информации издания, врачей сокращают и поэтому предлагают новые рабочие места с окладом 13 949 рублей.
Главный детский травматолог Алтайского краевого клинического центра охраны детства и материнства Арсен Осипов записал свое обращение, где рассказал, что подписал уведомление о сокращении своей должности.
Я готов с 1 июня выйти с метлой и убирать нашу больницу, — иронизирует главный детский травматолог центра Арсен Осипов. — Работа на свежем воздухе полезна. Власти Алтайского края, наши так называемые здравоохранители, не нашли ничего лучшего, чем разрушить две службы. Первая — это служба детской травматологии, вторая — служба детской ортопедии. Теперь мы не можем работать все вместе, потому что наш центр якобы не приспособлен для оказания экстренной помощи детям. Теперь мы не сможем лечить детей с травмами или с врожденной патологией опорно-двигательного аппарата.
По мнению врача, из-за того, что в России идет переоборудование больниц под крупные ковидные госпитали, отделение ортопедии и травматологии Алтайского краевого клинического центра охраны детства и материнства предложили сократить.
Следственный комитет по Алтайскому краю после публикаций в СМИ проверит информацию о сокращении врачей-травматологов в краевом Центре охраны материнства и детства.
В информации СМИ сообщается, что ведущим врачам – ортопедам и травматологам в связи с сокращением штата и реорганизацией отделения предложены вакансии санитаров, уборщиков и дворников. Следователям предстоит выяснить все обстоятельства, изложенные в сообщении СМИ, а также проверить достоверность опубликованной информации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — пояснили в ведомстве.
В отделении ортопедии и травматологии Алтайского краевого клинического центра охраны детства и материнства оперировали детей с тяжелыми пороками развития грудной клетки и другими патологиями с 1984 года.
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