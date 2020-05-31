Добрые новости
31 мая,
2020
1
фото
Новости

Врачам в Алтайском крае предложили идти в санитары и уборщики

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Врачам отделения ортопедии и травматологии Алтайского краевого клинического центра охраны детства и материнства предложили новые вакансии санитаров, уборщиков и дворников. Об этом пишет Altapress.ru.

По информации издания, врачей сокращают и поэтому предлагают новые рабочие места с окладом 13 949 рублей.


Главный детский травматолог Алтайского краевого клинического центра охраны детства и материнства Арсен Осипов записал свое обращение, где рассказал, что подписал уведомление о сокращении своей должности. 

Я готов с 1 июня выйти с метлой и убирать нашу больницу, — иронизирует главный детский травматолог центра Арсен Осипов. — Работа на свежем воздухе полезна. Власти Алтайского края, наши так называемые здравоохранители, не нашли ничего лучшего, чем разрушить две службы. Первая — это служба детской травматологии, вторая — служба детской ортопедии. Теперь мы не можем работать все вместе, потому что наш центр якобы не приспособлен для оказания экстренной помощи детям. Теперь мы не сможем лечить детей с травмами или с врожденной патологией опорно-двигательного аппарата.

Врачам в Алтайском крае предложили идти в санитары и уборщики

По мнению врача, из-за того, что в России идет переоборудование больниц под крупные ковидные госпитали, отделение ортопедии и травматологии Алтайского краевого клинического центра охраны детства и материнства предложили  сократить. 

Следственный комитет по Алтайскому краю после публикаций в СМИ проверит информацию о сокращении врачей-травматологов в краевом Центре охраны материнства и детства.

В информации СМИ сообщается, что ведущим врачам – ортопедам и травматологам в связи с сокращением штата и реорганизацией отделения предложены вакансии санитаров, уборщиков и дворников. Следователям предстоит выяснить все обстоятельства, изложенные в сообщении СМИ, а также проверить достоверность опубликованной информации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — пояснили в ведомстве.

В отделении ортопедии и травматологии Алтайского краевого клинического центра охраны детства и материнства оперировали детей с тяжелыми пороками развития грудной клетки и другими патологиями с 1984 года. 

ПОДДЕРЖИ ТВ2! Мы пишем о том, что важно.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.