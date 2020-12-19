Врачам, переехавшим в Северск, обещают выплатить по миллиону рублей

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Сибирский федеральный научно-клинический центр ФМБА России, который находится в Северске, принимает на работу медицинских сотрудников. Врачам, которые будут впервые работать в Северске, обещают выплатить по 1 млн рублей, фельдшерам — 500 тысяч рублей.

Фото: Юлия Фаллер

На работу в больницы Северска приглашают терапевтов, онкологов, кардиологов, детских хирургов, неврологов, оториноларингологов, офтальмологов, врачей скорой медицинской помощи и фельдшеров.

Впервые прибывшим (переехавшим) на работу в ЗАТО в медицинскую организацию, подведомственную ФМБА предоставляются единовременные компенсационные выплаты в размере 1 млн рублей для врачей и 0,5 млн. рублей для фельдшеров, — сообщает пресс-служба ФМБА в Северске.