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19 декабря,
2020
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Врачам, переехавшим в Северск, обещают выплатить по миллиону рублей

ТВ2
ТВ2
19 минут назад

Сибирский федеральный научно-клинический центр ФМБА России, который находится в Северске, принимает на работу медицинских сотрудников. Врачам, которые будут впервые работать в Северске, обещают выплатить по 1 млн рублей, фельдшерам — 500 тысяч рублей.

Врачам, переехавшим в Северск, обещают выплатить по миллиону рублей
Фото: Юлия Фаллер

На работу в больницы Северска приглашают терапевтов, онкологов, кардиологов, детских хирургов, неврологов, оториноларингологов, офтальмологов, врачей скорой медицинской помощи и фельдшеров. 

Впервые прибывшим (переехавшим) на работу в ЗАТО в медицинскую организацию, подведомственную ФМБА предоставляются единовременные компенсационные выплаты в размере 1 млн рублей для врачей и 0,5 млн. рублей для фельдшеров,  — сообщает пресс-служба ФМБА в Северске. 

Отработать медработники должны в организации ФМБА не менее пяти лет. При досрочном расторжении трудового договора – соответствующую часть выплат придется вернуть. 


Подробнее об условиях программы можно прочитать тут


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