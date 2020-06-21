Врач СибГМУ: «Эпидемия в Томской области однозначно не закончилась»
В Томской области до сих пор формируются очаги инфицирования, заполнены все ковидные стационары, а пациентов становится все больше, сообщила «Новой газете» на условиях анонимности врач, работающая в клиниках Сибирского государственного медуниверситета.
«В медсанчасти № 2 пациентов укладывают в коридорах, причем берут только с COVID-19. А с обычными пневмониями отправляют в другие стационары. Наш госпиталь заполнен на 100 %, все 90 коек, в нем лежат наши сотрудники — врачи и медсестры», — говорит врач. По ее словам, «этот ужас» будет только расти, учитывая, что снимают ограничения.
18 июня администрация Томской области сообщила о 89 новых случаях заболевания коронавирусом. Это был рекордный показатель случаев заражения в регионе.
Рост числа заболевших обусловлен двумя выявленными новыми очагами на производственных предприятиях в Асиновском и Томском районах, — объяснил замруководителя регионального оперштаба, вице-губернатор Иван Деев.
Журналисты «Новой газеты» доказали на примере графиков, что как минимум в 39 регионах России существенного снижения заболеваемости не наблюдается. На графике Томской области видно, что между 8 и 15 мая произошел скачок и дальше развитие эпидемии в области шло только по нарастающей. По темпам прироста заболеваемости Томская область идет сразу за группой лидеров — Сахалинской областью, Республикой Алтай, Псковской областью, Коми, Тывой, Воронежской и Иркутской областями, Ханты-Мансийским АО.
Сегодня стало известно, что новый респираторный госпиталь для пациентов, заболевших коронавирусной инфекцией, открыли на базе Томской районной больницы, сообщает оперштаб. Госпиталь рассчитан на 200 мест. Ранее прокуратура Томской области начала проверку информации о нехватке коечных мест в респираторных госпиталях.
Расследование «Новой газеты» публикуется в рамках проекта «Синдикат-100» — это объединение российских медиа, которые публикуют мнения врачей и пациентов, рассказы о реальном положении дел в российской медицине, которое часто не отражается в официальных сообщениях властей.
В настоящее время в Томской области 1667 случаев заболевания COVID-19, из них 492 человека госпитализированы.
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