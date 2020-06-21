Врач СибГМУ: «Эпидемия в Томской области однозначно не закончилась»

В Томской области до сих пор формируются очаги инфицирования, заполнены все ковидные стационары, а пациентов становится все больше, сообщила «Новой газете» на условиях анонимности врач, работающая в клиниках Сибирского государственного медуниверситета.





«В медсанчасти № 2 пациентов укладывают в коридорах, причем берут только с COVID-19. А с обычными пневмониями отправляют в другие стационары. Наш госпиталь заполнен на 100 %, все 90 коек, в нем лежат наши сотрудники — врачи и медсестры», — говорит врач. По ее словам, «этот ужас» будет только расти, учитывая, что снимают ограничения.





18 июня администрация Томской области сообщила о 89 новых случаях заболевания коронавирусом. Это был рекордный показатель случаев заражения в регионе.





Рост числа заболевших обусловлен двумя выявленными новыми очагами на производственных предприятиях в Асиновском и Томском районах, — объяснил замруководителя регионального оперштаба, вице-губернатор Иван Деев.





Журналисты «Новой газеты» доказали на примере графиков, что как минимум в 39 регионах России существенного снижения заболеваемости не наблюдается. На графике Томской области видно, что между 8 и 15 мая произошел скачок и дальше развитие эпидемии в области шло только по нарастающей. По темпам прироста заболеваемости Томская область идет сразу за группой лидеров — Сахалинской областью, Республикой Алтай, Псковской областью, Коми, Тывой, Воронежской и Иркутской областями, Ханты-Мансийским АО.