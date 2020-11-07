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07 ноября,
2020
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Врач омской больницы, где лежал Навальный, стал министром здравоохранения области

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Глава омской больницы скорой помощи № 1 Александр Мураховский, в которую после отравления госпитализировали оппозиционера Алексея Навального, назначен министром здравоохранения региона, сообщило министерство на своей странице в Instagram.   

Врач омской больницы, где лежал Навальный, стал министром здравоохранения области
Фото: Алексе Мальгавко / Reuters

Известно, что Александр Мураховский родился 1 июля 1971 года в Омске. Он детский хирург и кандидат медицинских наук. Начал работу в здравоохранении в1995 года с должности врача эндоскопического отделения Диагностического центра. В 2004 году возглавил городскую поликлинику № 2. В марте 2010 года получил должность главного врача ГКБ скорой медицинской помощи № 2, с 2018 года был главврачом ГКБ скорой медицинской помощи № 1. В 2020 году стал руководить еще одним учреждением — городской больницей № 1 им. А. Н. Кабанова.


Предыдущего министра здравоохранения Омской области Ирину Солдатову уволили после истории о том, когда две машины скорой помощи не могли 11 часов найти свободные койки для пациентов и привезли их к дверям омского минздрава.


Напомним, 20 августа по пути из Томска в Москву Навальному стало плохо в самолете. Лайнер экстренно посадили в Омске, политика без сознания госпитализировали в больницу, главврачом которой был Александр Мураховский. Позже он официально заявлял, что Алексей Навальный впал в кому из-за проблем с обменом веществ, а отравления не было.  Также Мураховский выступал против транспортировки Навального в Германию и не давал родственникам увезти политика. В итоге Навального все-таки доставили в «Шарите». Немецкие врачи диагностировали у него отравление ядом группы «Новичок».


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