Врач омской больницы, где лежал Навальный, стал министром здравоохранения области

Известно, что Александр Мураховский родился 1 июля 1971 года в Омске. Он детский хирург и кандидат медицинских наук. Начал работу в здравоохранении в1995 года с должности врача эндоскопического отделения Диагностического центра. В 2004 году возглавил городскую поликлинику № 2. В марте 2010 года получил должность главного врача ГКБ скорой медицинской помощи № 2, с 2018 года был главврачом ГКБ скорой медицинской помощи № 1. В 2020 году стал руководить еще одним учреждением — городской больницей № 1 им. А. Н. Кабанова.





Предыдущего министра здравоохранения Омской области Ирину Солдатову уволили после истории о том, когда две машины скорой помощи не могли 11 часов найти свободные койки для пациентов и привезли их к дверям омского минздрава.





Напомним, 20 августа по пути из Томска в Москву Навальному стало плохо в самолете. Лайнер экстренно посадили в Омске, политика без сознания госпитализировали в больницу, главврачом которой был Александр Мураховский. Позже он официально заявлял, что Алексей Навальный впал в кому из-за проблем с обменом веществ, а отравления не было. Также Мураховский выступал против транспортировки Навального в Германию и не давал родственникам увезти политика. В итоге Навального все-таки доставили в «Шарите». Немецкие врачи диагностировали у него отравление ядом группы «Новичок».





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