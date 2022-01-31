Врачам удалось стабилизировать состояние школьника, выпавшего из окна

Врачам больницы скорой медицинской помощи № 2 удалось стабилизировать состояние 14-летнего школьника, выпавшего из окна 27 января.
По информации главного врача медучреждения Андрея Караваева, состояние мальчика на данный момент оценивается как тяжелое, стабильное. Пациент находится в реанимационном отделении медучреждения под наблюдением медиков и получает необходимую медицинскую помощь. Подросток по-прежнему подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
К лечению ребенка подключились также специалисты Томской областной клинической больницы.
Ранее сообщалось, что из окна четвертого этажа школы № 40 выпал ученик восьмого класса. Происшествие произошло на перемене.
Следственный комитет возбудил уголовное дело. Проводится проверка.