Врачам удалось стабилизировать состояние школьника, выпавшего из окна

Врачам больницы скорой медицинской помощи № 2 удалось стабилизировать состояние 14-летнего школьника, выпавшего из окна 27 января.

По информации главного врача медучреждения Андрея Караваева, состояние мальчика на данный момент оценивается как тяжелое, стабильное. Пациент находится в реанимационном отделении медучреждения под наблюдением медиков и получает необходимую медицинскую помощь. Подросток по-прежнему подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

К лечению ребенка подключились также специалисты Томской областной клинической больницы.