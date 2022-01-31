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Врачам удалось стабилизировать состояние школьника, выпавшего из окна

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Врачам больницы скорой медицинской помощи № 2 удалось стабилизировать состояние 14-летнего школьника, выпавшего из окна 27 января.

По информации главного врача медучреждения Андрея Караваева, состояние мальчика на данный момент оценивается как тяжелое, стабильное. Пациент находится в реанимационном отделении медучреждения под наблюдением медиков и получает необходимую медицинскую помощь. Подросток по-прежнему подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

К лечению ребенка подключились также специалисты Томской областной клинической больницы.

Ранее сообщалось, что из окна четвертого этажа школы № 40 выпал ученик восьмого класса. Происшествие произошло на перемене. 

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Проводится проверка.

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