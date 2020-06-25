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25 июня,
2020
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Впервые всероссийский чемпионат «Лесоруб – 2020» пройдет в Томской области

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Участниками всероссийского чемпионата «Лесоруб – 2020», который пройдет в Томской области с 17 по 19 сентября, станут 20 команд вальщиков из 17 регионов России, сообщает пресс-служба обладминистрации.


В программу чемпионата войдут соревнования по ручной и механизированной валке, в том числе с применением лесозаготовительной техники — форвардеров и харвестеров. На импровизированной арене конкурсантам предстоит проявить свое мастерство в валке дерева, замене цепи бензопилы, раскряжевке комбинированным резом, точной раскряжевке и обрезке сучьев.

Впервые всероссийский чемпионат «Лесоруб – 2020» пройдет в Томской области
Фото: Департамент лесного хозяйства томской области

«Томская область впервые будет принимать участников столь масштабного мероприятия лесопромышленного комплекса. Чемпионат направлен на возрождение лучших традиций отрасли и престижа рабочих профессий, а томский ЛПК всегда славился своими высококлассными мастерами», — подчеркнул заместитель губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию Андрей Кнорр.


В 2018 году на всероссийских соревнованиях вальщиков леса в Екатеринбурге команда Томской области завоевала «бронзу» в абсолютном индивидуальном первенстве среди операторов харвесторов, а также пятое место среди операторов форвардеров.

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