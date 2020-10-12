Впервые в Томске робот-актер из Великобритании и российский роботерминатор

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Только до 8 ноября в ТЦ «СМАЙЛcity» открыт интерактивный Музей нового поколения «Фестиваль Роботов». «Фестиваль Роботов» уже побывал в Милане, Афинах, Риге, Таллине, Праге, Братиславе, Алматы, Санкт-Петербурге и многих других городах. Теперь и жители Томска могут побывать на Фестивале и удивиться новейшим роботам и технологиям.

В новом Музее можно познакомиться с уникальными роботами из Японии, США, Кореи, Франции, которых до этого можно было увидеть только на мировых презентациях или в кино. Многие роботы впервые в Томске, а некоторые — даже в России.



Посетители Музея смогут оказаться в будущем! Здесь роботы-гуманоиды очень похожи на людей. Например, робот-актер Социбот. Он приехал из Великобритании и обожает загадывать интересные загадки. Попробуйте отгадать их все! Социбот умеет менять более 200 лиц и превращаться из человека в котика за несколько секунд. В некоторых странах Социбот даже выступает на настоящей сцене в театре.

Также там можно познакомиться с российским «терминатором» — гигантским космическим роботом с горящими глазами. Он был разработан ученым из Иркутска. Говорят, его робочувству юмора могут позавидовать даже самые известные стендаперы.

Приедет и мировая звезда среди роботов — мускулистый Виталий. Впервые его презентовали в Лас-Вегасе, роботы этой модификации работают по всему миру. Один их них даже ведет прогноз погоды на популярном американском канале.

Новейшая модель робота-собачки Айбо дает лапу и переворачивается, чтобы люди почесали ей пузико. Это настоящая собачка в теле робота.

В музее можно понаблюдать и за первой в мире роборыбой из Кореи. Рыба обладает искусственным интеллектом и полностью копирует движения живой рыбы. Такие рыбы очень популярны в премиальных ресторанах Токио.

Новейший робот-рука удивит точностью движений — перенесет хрустальную вазу, не разбив ее.

Каждый сможет испытать на себе технологии виртуальной и дополненной реальности. Например, поуправлять волшебной метлой на огромной скорости, уворачиваясь от огнедышащего дракона. После полета каждый получит мини-фильм о своем полете на электронную почту.

Каждые полчаса на огромной площадке Музея проходят уникальные техношоу. Цирк Роботов, где роботы показывают чудеса акробатики и даже встают на голову или фантастически красивое представление световых пикселей и другие.



Познакомьтесь с технологий буллет-тайм, и сможете сделать фото вашей семьи в 3D-формате или смастерите своего робота на развивающих мастер-классах.

«Фестиваль Роботов» в Томске только до 8 ноября, ТЦ «СМАЙЛcity», улица Котовского, 19/2, вход в Музей рядом с «Эльдорадо».

Билеты можно купить на фестивальроботов.рф