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Впервые телескопы на Байкале и в Антарктиде одновременно зафиксировали нейтрино одной из галактик

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Нейтрино от активного ядра одной из далеких галактик зарегистрировали ученые Байкальским нейтринным телескопом, который погружен на дно озера. За несколько часов до этого другой нейтринный детектор в Антарктиде также зафиксировал так называемую мюонную дорожку, образованную нейтрино. Как сообщают ученые Иркутского госуниверситета, это первый в истории случай регистрации нейтрино одного источника, сделанный сразу двумя установками на земле.

Ученые поясняют, что изучение нейтрино позволяет получить информацию о внутренней структуре самых мощных источников Вселенной. Это нужно, чтобы понять историю возникновения Вселенной, проследить ее развитие до наших дней и прогнозировать состояние в будущем. Также это дает понимание фундаментальных законов физики. Сейчас регистрация статистически обеспеченных нейтрино из далеких галактик — редкое событие.

«Важнейшим событием, завершающим год, стала регистрация 8 декабря установкой Baikal-GVD нейтрино с предполагаемой энергией 43 ТэВ, пришедшего из области, где расположен один из самых ярких радиоблазаров на небе. Принципиально важно, что в то же самое время этот блазар испытал самую мощную вспышку в гамма-диапазоне и видимом излучении за всю историю наблюдений за ним, его яркость возросла также в рентгеновских лучах и начало вспышки уже можно наблюдать в радиодиапазоне. Другое нейтрино с предполагаемой энергией около 172 ТэВ было зарегистрировано тремя часами ранее нейтринной обсерваторией IceCube на Южном полюсе, вероятно, от этого же источника. Совпадение времени регистрации нейтрино с такой мощной вспышкой блазара — второе за всю историю наблюдений IceCube и это первый случай регистрации нейтрино двумя крупнейшими в мире установками, расположенными на Южном полюсе и на Байкале», — говорит профессор, декан физического факультета Иркутского университета Николай Буднев.

Автор:  Объединенный институт ядерных исследований
монтаж кластеров телескопа в 2020 году
Автор:  Объединенный институт ядерных исследований
монтаж кластеров телескопа в 2020 году

Отметим, нейтринный телескоп Baikal-GVD предназначен для регистрации слабых вспышек света, которые возникают в результате взаимодействия частиц из космоса (нейтрино) с водой. Является уникальной научной установкой России и входит в Глобальную нейтринную сеть как важный элемент в Северном полушарии Земли. С его помощью ученые планируют исследовать процессы с огромным выделением энергии, которые происходили во Вселенной в далеком прошлом.

Байкальский нейтринный телескоп установлен на расстоянии 3,5 км от берега на глубине 750 — 1300 метров в Южной котловине озера. Строительство первого Байкальского нейтринного телескопа началось в 1990 году и закончилось спустя 4 года. В 2000 году началось строительство телескопа повышенной мощности. В 2015, 2019 и 2020 ученые запустили на дно озера семь кластеров установки. Телескоп состоит из нескольких сотен детекторов, объединенных в кластеры. В марте 2021 года введен в эксплуатацию восьмой кластер телескопа.

Сейчас телескоп позволяет получать данные не только астрофизикам, но и исследователям Байкала. На тросах аппарата закреплены датчики, которые измеряют свойства воды, характеристики течений и другое. До ввода в эксплуатацию телескопа ученые получали эти данные эпизодически, сейчас есть постоянный мониторинг озера.

Проект по созданию нейтринного телескопа Baikal-GVD реализует международная коллаборация Baikal, в составе которой Объединенный институт ядерных исследований (Дубна), Институт ядерных исследований РАН, Иркутский госуниверситет, Московский и Нижегородский госуниверситеты, Санкт-Петербургский морской технический университет, Чешский технический университет, Институт ядерной физики Польской академии наук, Университет имени Коменского (Братислава).

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