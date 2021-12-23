Впервые телескопы на Байкале и в Антарктиде одновременно зафиксировали нейтрино одной из галактик

Нейтрино от активного ядра одной из далеких галактик зарегистрировали ученые Байкальским нейтринным телескопом, который погружен на дно озера. За несколько часов до этого другой нейтринный детектор в Антарктиде также зафиксировал так называемую мюонную дорожку, образованную нейтрино. Как сообщают ученые Иркутского госуниверситета, это первый в истории случай регистрации нейтрино одного источника, сделанный сразу двумя установками на земле.

Ученые поясняют, что изучение нейтрино позволяет получить информацию о внутренней структуре самых мощных источников Вселенной. Это нужно, чтобы понять историю возникновения Вселенной, проследить ее развитие до наших дней и прогнозировать состояние в будущем. Также это дает понимание фундаментальных законов физики. Сейчас регистрация статистически обеспеченных нейтрино из далеких галактик — редкое событие.

«Важнейшим событием, завершающим год, стала регистрация 8 декабря установкой Baikal-GVD нейтрино с предполагаемой энергией 43 ТэВ, пришедшего из области, где расположен один из самых ярких радиоблазаров на небе. Принципиально важно, что в то же самое время этот блазар испытал самую мощную вспышку в гамма-диапазоне и видимом излучении за всю историю наблюдений за ним, его яркость возросла также в рентгеновских лучах и начало вспышки уже можно наблюдать в радиодиапазоне. Другое нейтрино с предполагаемой энергией около 172 ТэВ было зарегистрировано тремя часами ранее нейтринной обсерваторией IceCube на Южном полюсе, вероятно, от этого же источника. Совпадение времени регистрации нейтрино с такой мощной вспышкой блазара — второе за всю историю наблюдений IceCube и это первый случай регистрации нейтрино двумя крупнейшими в мире установками, расположенными на Южном полюсе и на Байкале», — говорит профессор, декан физического факультета Иркутского университета Николай Буднев.