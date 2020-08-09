Возвращение техосмотра, новые тарифы ОСАГО: что ждет автолюбителей осенью

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Российских автовладельцев осенью ждут изменения — об этом пишет в своем обзоре портал Autonews.

Временная — из-за пандемии коронавируса — отмена техосмотра действует до 30 сентября. После этого при оформлении полиса ОСАГО, как и прежде, надо будет предъявлять диагностическую карту. Впрочем, это касается лишь автомобилей старше 4-х лет — те, что младше по-прежнему могут обходиться без техосмотра. Машины в возрасте от 4 до 10 лет обязаны проходить техосмотр раз в два года, те, что старше 10 — раз в год. В течение полутора ближайших лет будут обязательны к исполнению и другие требования: например, фотофиксация автомобиля на въезде и выезде из пункта ТО. Штрафовать за отсутствие техосмотра или подделку диагностической карты будут в размере 2000 рублей.

Фото: Сергей Коновалов

С конца августа расчет стоимости ОСАГО будет вестись по новым правилам. Границы тарифного коридора расширятся до 30% в обе стороны, так что размер минимальной базовой ставки составит 2471 рубль, максимальной — 5436. Плюс у водителя появится возможность выбрать для себя индивидуальный тариф, который страховщик рассчитает исходя из таких критериев как возраст автомобиля, наличие у его владельца грубых нарушений ПДД, использование телематических систем (то есть, устройств, которые при помощи ГЛОНАСС или GPS и встроенных датчиков в режиме реального времени собирают статистику об автомобиле и его управлении) и даже — семейное положение водителя и количество детей. Впрочем, при расчете такого персонифицированного риск-фактора предполагается, что итоговая сумма тарифа не превысит максимально разрешенную базовую ставку.

Также в августе должна начаться выдача водительских удостоверений нового образца — их приведут к международным стандартам, в частности, на лицевой стороне появятся надписи на английском и французском языках «Permis de conduire» и «Driving license» («Водительское удостоверение»). Изменения коснутся и других документов — ПТС и СТС. В свидетельстве о регистрации транспортного средства (СТС) будут указываться сведения о мощности двигателя и сроке госрегистрации — если авто поставили на учет на некий ограниченный срок. А лицевая сторона главного автодокумента — паспорта транспортного средства — пополнится сведениями о наличии таможенных ограничений, дате первой регистрации ТС, номере установленного устройства ЭРА-ГЛОНАСС (отечественная система экстренного реагирования при авариях).

Фото: Сергей Коновалов