Возвращают только 15 %: в регионе ищут дополнительные способы защиты вкладчиков кооперативов
Ряд потребительских кооперативов закрылся в Томской области. Пайщики этих кооперативов могут вернуть лишь 15-20 % своих вложений. Законодательство, контролирующее деятельность кооперативов, нуждается в серьезной доработке, говорят эксперты.
«В начале этого года произошло банкротство одного из крупнейших КПК в регионе — «Первый Томский». От его действий пострадало свыше 900 человек, в основном, это пенсионеры. Пожилые люди вложили в кооператив большие суммы своих накоплений – от 100 тысяч до 5-7 млн рублей. Теперь в лучшем случае они получат не более 15-20 % от суммы вклада, и то в течение нескольких лет. В настоящее время с трудностями столкнулись пайщики КПК «Уран», кооператив с февраля 2020 года вклады пайщиков больше не принимает и не возвращает деньги по договору вкладов. В августе было удовлетворено заявление ЦБ РФ о ликвидации кооператива. В результате могут пострадать как минимум 200 пайщиков. Есть вопросы по работе еще нескольких кооперативов. В частности, в декабре 2019 года Центробанк запретил КПК «Зенит» привлекать средства пайщиков. А значит, есть вероятность того, что люди потеряют свои сбережения. Речь идет в основном о пенсионерах, жителях сельской глубинки. Ситуация непростая, и необходимо принимать меры по ее исправлению», — рассказал руководитель проекта «Ваши личные финансы» в Томской области Михаил Сергейчик.
В настоящее время в Томской области продолжают работу 17 кредитных потребительских кооперативов. По статистике Центробанка, под надзором которого находятся кооперативы, в первом квартале 2020 года объем и количество займов в КПК снизились на 25 %. При этом КПК привлекли займов своих пайщиков на сумму 134 млн рублей, по сравнению с первым кварталом 2019 года, падение составило 66 %.
«Все это может сказаться на финансовой устойчивости кооперативов. Безусловно, в негативной динамике большую роль сыграло банкротство в начале года кооператива «Первый Томский», который собрал с пайщиков 500 млн рублей, выдал займов на сумму в два раза меньше, а оставил на своих счетах примерно 30 млн и столько же недвижимости. Пенсионеры, вложившие в кооператив свои накопления, остались ни с чем. При этом КПК работал как классическая финансовая пирамида: привлекал новые займы, чтобы вернуть часть вкладов», — отметил сопредседатель регионального штаба ОНФ Константин Юденко.
Депутат Госдумы Татьяна Соломатина отмечает, что для защиты вкладчиков необходимо корректировать законодательство.
«С одной стороны, пайщики КПК должны быть защищены так же, как и вкладчики банков, которым при банкротстве финансовой организации гарантирован возврат вкладов на сумму до 1,4 млн рублей. С другой, необходимо проводить большую работу по информированию граждан, чтобы приостановить приток средств в кооперативы, которые работают как финансовые пирамиды – у них нет договоров со страховыми компаниями на страхование вкладов пайщиков, они не входят в саморегулируемые организации. Также следует усилить контроль за работой не только КПК, но также полулегальных кредитных кооперативов, которые не входят в зону надзора Центробанка. Нуждаются в корректировке иные пробелы в законодательстве, нужно закрыть те лазейки, которыми пользуются мошенники», — подчеркнула она.
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