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Возобновляются заседания по делу Ивана Кляйна

ТВ2 ТВ2

В Советском районном суде возобновляется процесс по делу Ивана Кляйна. 20 декабря запланирован допрос свидетелей защиты. 21 декабря ожидается, что подробные показания Иван Кляйн. 

Автор:  Валерий Доронин
Автор:  Валерий Доронин

Напомним, Ивана Кляйна обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и статьей 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности).

Мэр Томска не признает свою вину. В своей речи в суде он отмечал, что обвинение в целом строится «на искажении фактических обстоятельств, неверной трактовке событий, а иногда и откровенной фабрикации и оговоре со стороны заинтересованных в моем оговоре — бизнесмена Аминова и бывших подчиненных мэра — Подгорной (Касперович) и Сурикова». По мнению Кляйна, уголовное преследование может быть вызвано тем, «что он стал кому-то неугоден».

По версии следствия, Иван Кляйн, будучи мэром Томска, продолжал руководить «Томским пивом», добиваясь для предприятия определенных льгот, в то время, как его жена Галина Кляйн была лишь номинальным директором предприятия. Кроме того, следствие утверждает, что Кляйн умышленно допустил нарушения при выделении участка земли своей дочери Светлане, а также незаконно отказал предпринимателю Ринату Аминову в изменении территориальной зоны участка земли на улице Мокрушина, опасаясь, что строительство нового микрорайона негативно скажется на развитии одной из площадок «Томского пива». Якобы, с этой целью Иван Кляйн дал Анне Подгорной незаконное поручение — внести сведения о наличии санитарно-защитной зоны «Томского пива» в систему «ГеоКад». 

При этом, руководитель регионального Роспотребнадзора Ольга Пичугина, в ходе суда подчеркивала, что нормативная зона завода по-прежнему существует и формально ее никто не отменял. Адвокаты настаивают: 300-метровая санитарно-защитная зона «Томского пива» была установлена в феврале 2017 года. Причиной же для отказа в разрешении на строительство послужил нерешенный вопрос транспортной доступности.

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