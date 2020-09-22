В Департаменте лесного хозяйства Томской области проводятся обыски

В Департаменте лесного хозяйство Томской области проводятся обыски, допрашивают свидетелей. Следственный комитет Российской Федерации по Томской области на основании материалов регионального УФСБ, прокуратуры Томской области и УМВД возбудил уголовное дело по факту превышения должностных полномочий сотрудниками Департамента лесного хозяйства Томской области и подведомственных учреждений (ч.1 ст.286 УК РФ). В пресс-релизе нет пока конкретных фамилий, но по информации источников ТВ2 среди сотрудников, превысивших свои полномочия, и глава департамента лесного хозяйства Артем Конев.





«По предварительным данным, в августе 2019 года сотрудники Департамента лесного хозяйства Томской области и подведомственных учреждений подготовили и согласовали акты лесопатологического обследования в границах особо охраняемой природной территории государственного природного заказника областного значения «Карегодский» в урочище «Обско-Чулымское» Суйгинского участкового лесничества. Согласно указанным актам назначена сплошная санитарная рубка на общей площади 10 га», — сообщается в пресс-релизе ведомства. Подробно о заготовке деловой древесины в Карегодском заказнике писали ТВ2 в материале «Карегодский заказник: уничтожение разрешено?» и «Новая газета» в статье «Деньгорубы». По информации ТВ2, согласно актам под сплошную санитарную рубку был отдан лес на площади 770,1 га, а объем древесины, подлежащей рубке, составил 132,5 тыс. куб. м.