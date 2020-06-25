Возбуждено уголовное дело в отношении главного инспектора Томской таможни

В Новосибирске следователи возбудили уголовное дело в отношении главного инспектора Томской таможни по статье «превышение должностных полномочий». Таможенник пропустил товары, которые не были указаны в декларации. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК.

В ходе расследования предварительно установлено, что в августе прошлого года «главный государственный таможенный инспектор <...> осуществил выпуск товаров одной из фирм, которые не были представлены таможенному органу для проведения фактического таможенного контроля».





В СК отметили, что инспектор не имел права пропускать товары, которые не были указаны в декларации, и тем самым превысил свои полномочия.





Деятельность подозреваемого была пресечена сотрудниками УФСБ России по Томской области совместно с отделением по противодействию коррупции Томской таможни.





Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.