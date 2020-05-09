Возбуждено уголовное дело по факту убийства на Хардиковой заимке
В Томской области возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тел двоих мужчин с признаками насильственной смерти при тушении пожара в охотхозяйстве «Хардикова заимка», сообщает пресс-служба СУ СК по Томской области.
По предварительным данным, в ночь на 8 мая 2020 года произошло возгорание на территории охотхозяйства «Хардикова заимка», расположенного в окрестностях села Курлек Томского района Томской области. При тушении пожара были обнаружены тела двоих мужчин с огнестрельными ранениями. Один из погибших — Александр Солдатов – постоянно работал на Хардиковой заимке. Он был егерем Межрегиональной общественной организации охотников и рыболовов «Охотсоюз». Личность второго погибшего устанавливается.
На месте происшествия работает следственная группа в составе следователей и следователей-криминалистов СУ СКР по Томской области, сотрудники Управления уголовного розыска регионального УМВД, а также эксперты ЭКЦ УМВД России по Томской области и ОГБУЗ Бюро судебно-медицинской экспертизы Томской области.
При осмотре места происшествия установлено, что сгорело 8 строений, расположенных на территории охотхозяйства. Предварительной причиной возгорания является поджог. Назначены медицинские, пожаротехнические, химические, баллистические, комплексные (дактилоскопические и генотипические) судебные экспертизы. Допрашиваются свидетели, проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление лиц, подозреваемых в совершении данного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.
Напомним, что о проишествии на заимке сообщил 8 мая ее владелец Юрий Хардиков на своей странице в Фейсбуке. Бизнесмен Юрий Хардиков — заядлый охотник, рыбак и просто любителеь природы. Находится заимка неподалеку от республиканского заказника, около границы с Новосибирской областью. Место, в котором находится заимка, называется «черновскими озерами». Ранее на заимке у Хардикова бывали известные политики, певцы, музыканты, в частности, Юрий Лужков и Николай Расторгуев. Последнее время заимка позиционировалась как база отдыха для любителей охоты и рыбалки. Для посетителей в период охотничьего сезона здесь организовывали охоту на боровую дичь. Особенно много в районе заимки глухарей, любимой птицы заядлых охотников. И к сожалению, браконьеров. По версии эколога Сергея Жабина, именно браконьеры могли совершить преступление на Хардиковой заимке.
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