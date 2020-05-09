Возбуждено уголовное дело по факту убийства на Хардиковой заимке

В Томской области возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тел двоих мужчин с признаками насильственной смерти при тушении пожара в охотхозяйстве «Хардикова заимка», сообщает пресс-служба СУ СК по Томской области.





По предварительным данным, в ночь на 8 мая 2020 года произошло возгорание на территории охотхозяйства «Хардикова заимка», расположенного в окрестностях села Курлек Томского района Томской области. При тушении пожара были обнаружены тела двоих мужчин с огнестрельными ранениями. Один из погибших — Александр Солдатов – постоянно работал на Хардиковой заимке. Он был егерем Межрегиональной общественной организации охотников и рыболовов «Охотсоюз». Личность второго погибшего устанавливается.





На месте происшествия работает следственная группа в составе следователей и следователей-криминалистов СУ СКР по Томской области, сотрудники Управления уголовного розыска регионального УМВД, а также эксперты ЭКЦ УМВД России по Томской области и ОГБУЗ Бюро судебно-медицинской экспертизы Томской области.





При осмотре места происшествия установлено, что сгорело 8 строений, расположенных на территории охотхозяйства. Предварительной причиной возгорания является поджог. Назначены медицинские, пожаротехнические, химические, баллистические, комплексные (дактилоскопические и генотипические) судебные экспертизы. Допрашиваются свидетели, проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление лиц, подозреваемых в совершении данного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.