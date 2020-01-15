Возбуждено уголовное дело из-за невыплат зарплат в фирме, связанной с «Карандашкой»

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту невыплаты зарплаты двум работникам «Пластик-М». Это предприятие аффилировано с Сибирской карандашной фабрикой.

«По предварительным данным, с ноября 2019 года по январь 2020 года работникам «Пластик-М» не выплачивалась заработная плата, — сообщает региональный СК. — Сумма задолженности по зарплате перед двумя работниками составила более 62,5 тысячи рублей. 14 января 2020 года руководитель СО по Ленинскому району Роман Кошкин провел прием работников указанной организации, сообщивших о том, что зарплата не выплачена порядка двадцати сотрудникам».





Уголовное дело возбуждено по статье «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности руководством организации». В настоящее время выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе устанавливается количество лиц, которым не выплачена заработная плата, и сумма невыплаченных денежных средств.





«Пластик-М» работало на базе Сибирской карандашной фабрики. На этой неделе в Арбитражный суд Томской области поступило исковое заявление о признании «Карандашки» банкротом. Фактически производство остановилось в конце 2019 года, рабочих предприятия уволили.





Бывшие работники «Карандашки» также обращались в прокуратуру. По данным прокуратуры, общий долг Сибирской карандашной фабрики перед сотрудниками составляет свыше 600 тысяч рублей.





В Госинспекции труда по Томской области также проводится проверка по факту массового увольнения. Она завершится до 20 января.





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