Добрые новости
15 января,
2020
1
фото
Новости

Возбуждено уголовное дело из-за невыплат зарплат в фирме, связанной с «Карандашкой»

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту невыплаты зарплаты двум работникам «Пластик-М». Это предприятие аффилировано с Сибирской карандашной фабрикой.

Возбуждено уголовное дело из-за невыплат зарплат в фирме, связанной с «Карандашкой»

«По предварительным данным, с ноября 2019 года по январь 2020 года работникам «Пластик-М» не выплачивалась заработная плата, — сообщает региональный СК. — Сумма задолженности по зарплате перед двумя работниками составила более 62,5 тысячи рублей. 14 января 2020 года руководитель СО по Ленинскому району Роман Кошкин провел прием работников указанной организации, сообщивших о том, что зарплата не выплачена порядка двадцати сотрудникам».


Уголовное дело возбуждено по статье «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности руководством организации». В настоящее время выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе устанавливается количество лиц, которым не выплачена заработная плата, и сумма невыплаченных денежных средств.


«Пластик-М» работало на базе Сибирской карандашной фабрики. На этой неделе в Арбитражный суд Томской области поступило исковое заявление о признании «Карандашки» банкротом. Фактически производство остановилось в конце 2019 года, рабочих предприятия уволили. 


Бывшие работники «Карандашки» также обращались в прокуратуру. По данным прокуратуры, общий долг Сибирской карандашной фабрики перед сотрудниками составляет свыше 600 тысяч рублей. 


В Госинспекции труда по Томской области также проводится проверка по факту массового увольнения. Она завершится до 20 января.


Читайте также:


Томск теряет еще один бренд: карандаши


Поддержи ТВ2

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.