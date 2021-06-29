ВОЗ: Наличие антител не гарантирует защиту от коронавируса

Эксперты Всемирной организации здравоохранения заявляют, что наличие антител в организме человека не гарантирует иммунитета от коронавируса. При этом вакцинация, по словам медиков, безопасна при любом уровне антител.

«Оценка иммунитета является сложной задачей и требует различных научных уровней и наличия сложных лабораторий, — рассказала РБК официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович. — Присутствие определенных антител в «обычных тестах» обычно не говорит о том, являются ли они нейтрализующими антителами, то есть могут ли они остановить вирус, поэтому ВОЗ не рекомендует данный вид тестов».

Мелита Вуйнович добавила, что исследование на антитела дает более полную картину того, сколько людей заразились коронавирусом, и помогает выявить случаи, не замеченные во время эпиднадзора.

Представительнице ВОЗ вторит эксперт по инфекционным заболеваниям и профессор медицины и биомедицинской инженерии Северо-Западного университета в Чикаго Роб Мерфи. По словам профессора, тест на антитела может рассказать о прошлом воздействии коронавируса на организм человека, но не говорит об иммунитете от инфекции.

Эксперты также утверждают, что вакцинироваться можно при любом уровне антител. «Если у вас есть антитела, это не значит, что вакцина нанесет вам какой-то вред», — рассказала ТАСС Мелита Вуйнович. — Это абсолютная неправда. Несмотря на уровень титров антител, возможно безопасно вакцинироваться».

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