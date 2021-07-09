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Главная Новости ВОЗ начала отслеживать «российский» штамм коронавируса
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ВОЗ начала отслеживать «российский» штамм коронавируса

ТВ2
ТВ2 ТВ2
18 часов назад

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила в список для мониторинга штамм коронавируса, который обнаружили в России в начале 2021 года. Он получил обозначение AT.1.

Как сообщает РБК, в список для мониторинга (Alerts for Further Monitoring) включают штаммы, когда предполагается, что их мутации могут менять свойства коронавируса и представлять угрозу массового заражения. Сейчас, кроме российского AT.1 в списке для мониторинга находятся 12 мутаций коронавируса.

Если специалисты смогут получить более подробную информацию, мутацию включают в список штаммов, представляющих интерес (VOI—Variants of Interest), они получают название буквой греческого алфавита.

Сейчас в списке VOC значатся штаммы вируса SARS-CoV-2 с обозначениями «альфа» (обнаружен в Великобритании), «бета» ( в Южной Африке), «гамма» (в Бразилии) и «дельта» ( в Индии). В список VOI также занесены четыре штамма — «эта» (зарегистрирован в Великобритании и Нигерии), «йота» ( в США) «каппа» (в Индии) и «лямбда» (в Перу).

Отметим, в апреле глава федерального Роспотребнадзора Анна Попова заявляла о формировании в стране двух российских штаммов вируса, непохожих на варианты, описанные за рубежом. 

«Мы видим формирование сибирского варианта, мы видим формирование северо-западного варианта», — цитировал Попову Интерфакс.

По ее словам, описание этих штаммов появятся, как только материалы по ним «будут готовы к публикации». 

Также в январе  2021 существование собственного варианта SARS-CoV-2 в России не исключил директор центра им. Гамалеи, где разработали вакцину от коронавируса «Спутник V», Александр Гинцбург. Тогда «российский» штамм еще не обнаружили.

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