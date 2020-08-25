Восстановим деревянные дома вместе: Том Сойер Фест—Томск приглашает волонтеров
Том Сойер Фест–Томск приглашает всех, кто хочет преобразить наш город и поучаствовать в восстановлении деревянной архитектуры лично. В настоящий момент нужна помощь в покраске деревянного дома по адресу переулок Совпартшкольный, 6а.
Напомним, что в феврале этого года организаторы общероссийского движения по сохранению деревянного зодчества «Том Сойер Фест» открестились от томского филиала «ТОМск Сойер Фест». Главной причиной отказа от сотрудничества стало отсутствие взаимопонимания и контакта с представителем проекта в Томске Андреем Ивановым.
Тогда же руководитель проекта Андрей Кочетков заявил, что если в Томске появится новая команда, готовая взаимодействовать с сообществом в рамках его принципов и сообразно духу фестиваля, то они готовы всецело ее поддерживать. И такая команда появилась. Ее возглавили Ольга Павлова, руководитель музея Славянской мифологии, и Светлана Савина, руководитель координационного центра ЕТИС.
Паспорт объекта разработала архитектор, эксперт новой команды Анна Подорова. Он был согласован с комитетом по охране объектов культурного наследия Томской области. Курировать реставрацию будет прораб Андрей Анисимов, который в прошлом году работал на реставрации дома благотворительного фонда «Обыкновенное чудо» на Крылова, 5 под эгидой Мурашов Центра.
Принять участие в реставрационных работах могут все желающие. По будням с 17.00 до 20.00, по выходным дням с 11.00 до 18.00. Следить за графиком работ можно здесь. Приветствуется и спонсорская помощь.
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Словили хорошую погоду, вдохновение и возможность поработать !! Сегодня на помощь пришли девчонки и мальчишка из группы по йоге @kovalenko_yoga ❤️ Дружно, душевно, весело и полезно для дела!! Завтра продолжаем в том же духе💪👍👊 #томсойерфест #томсойерфесттомск #томск #люблютомск
Публикация от Том Сойер Фест Томск (@tsf_tomsk)
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