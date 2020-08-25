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25 августа,
2020
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Восстановим деревянные дома вместе: Том Сойер Фест—Томск приглашает волонтеров

ТВ2
ТВ2
7 часов назад

Том Сойер Фест–Томск приглашает всех, кто хочет преобразить наш город и поучаствовать в восстановлении деревянной архитектуры лично. В настоящий момент нужна помощь в покраске деревянного дома по адресу переулок Совпартшкольный, 6а.

Светлана Савина и Ольга Павлова
Светлана Савина и Ольга Павлова

Напомним, что в феврале этого года организаторы общероссийского движения по сохранению деревянного зодчества «Том Сойер Фест» открестились от томского филиала «ТОМск Сойер Фест».  Главной причиной отказа от сотрудничества стало отсутствие взаимопонимания и контакта с представителем проекта в Томске Андреем Ивановым. 


Тогда же руководитель проекта Андрей Кочетков заявил, что если в Томске появится новая команда, готовая взаимодействовать с сообществом в рамках его принципов и сообразно духу фестиваля, то они готовы всецело ее поддерживать. И такая команда появилась. Ее возглавили Ольга Павлова, руководитель музея Славянской мифологии, и Светлана Савина, руководитель координационного центра ЕТИС.

Андрей Кочетков и Ольга Павлова
Андрей Кочетков и Ольга Павлова

Паспорт объекта разработала архитектор, эксперт новой команды Анна Подорова. Он был согласован с комитетом по охране объектов культурного наследия Томской области. Курировать реставрацию будет прораб Андрей Анисимов, который в прошлом году работал на реставрации дома благотворительного фонда «Обыкновенное чудо» на Крылова, 5 под эгидой Мурашов Центра.

Принять участие в реставрационных работах могут все желающие. По будням с 17.00 до 20.00, по выходным дням с 11.00 до 18.00. Следить за графиком работ можно здесь. Приветствуется и спонсорская помощь.

Восстановим деревянные дома вместе: Том Сойер Фест—Томск приглашает волонтеров
Восстановим деревянные дома вместе: Том Сойер Фест—Томск приглашает волонтеров
Восстановим деревянные дома вместе: Том Сойер Фест—Томск приглашает волонтеров
Восстановим деревянные дома вместе: Том Сойер Фест—Томск приглашает волонтеров
Восстановим деревянные дома вместе: Том Сойер Фест—Томск приглашает волонтеров
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