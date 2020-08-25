Восстановим деревянные дома вместе: Том Сойер Фест—Томск приглашает волонтеров

Том Сойер Фест–Томск приглашает всех, кто хочет преобразить наш город и поучаствовать в восстановлении деревянной архитектуры лично. В настоящий момент нужна помощь в покраске деревянного дома по адресу переулок Совпартшкольный, 6а.

Напомним, что в феврале этого года организаторы общероссийского движения по сохранению деревянного зодчества «Том Сойер Фест» открестились от томского филиала «ТОМск Сойер Фест». Главной причиной отказа от сотрудничества стало отсутствие взаимопонимания и контакта с представителем проекта в Томске Андреем Ивановым.





Тогда же руководитель проекта Андрей Кочетков заявил, что если в Томске появится новая команда, готовая взаимодействовать с сообществом в рамках его принципов и сообразно духу фестиваля, то они готовы всецело ее поддерживать. И такая команда появилась. Ее возглавили Ольга Павлова, руководитель музея Славянской мифологии, и Светлана Савина, руководитель координационного центра ЕТИС.