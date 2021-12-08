Воссоединение светодиодных лебедей: сгоревшую на Белом озере фигуру лебедя отремонтировали и вернули на место

Фигуру лебедя, которая 1 декабря сгорела в центре катка на Белом озере, оперативно отремонтировали и вернули на место, сообщает пресс-служба мэрии Томска. Пара лебедей снова радует томичей своим светом по вечерам.

На сегодняшний день в рамках новогоднего оформления на Белом озере подрядчики установили ель и новогоднюю иллюминацию. Здесь же будет оборудован самый большой ледовый каток для Томска. Подрядчик уже очистил для катка почти всю гладь озера. Его общая площадь составит 14 тысяч квадратных метров. Пока он работает в тестовом режиме.

Напомним, 1 декабря пресс-служба управления МЧС России по Томской области сообщила, что на Белом озере сгорела одна из двух скульптур лебедей. Причиной инцидента, по информации администрации Октябрьского района, стало замыкание в помпе, которая используется для заливки катка.

На тот момент фигуры успели простоять на озере только один день. 30 ноября их вернули после реставрации. Изначально они были установлены на этом месте два года назад в рамках конкурса «Зимний Томск», позже было принято решение, что фигуры будут находиться на Белом озере круглый год.