Воспитанник детского сада получил травму головы во время прогулки

Ребенок, посещающий детский сад №39 Томска, травмировал голову во время прогулки. Мальчика доставили в травмпункт, где наложили швы. Следственный комитет проводит проверку по факту случившегося, сообщает пресс-служба ведомства.

«На прогулке младшей группы в детском саду №39 один из мальчиков ударил второго куском кирпича по голове. Воспитатели вызвали скорую помощь, ребенок доставлен в больницу, где ему оказана необходимая помощь. Сейчас на место с проверкой выехали заместитель начальника департамента безопасности Томска и сотрудники правоохранительных органов. Ситуация под контролем», — прокомментировала начальник департамента образования Томской области Ирина Грабцевич.