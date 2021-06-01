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01 июня,
2021
Новости

Воспитанник детского сада получил травму головы во время прогулки

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Ребенок, посещающий детский сад №39 Томска, травмировал голову во время прогулки. Мальчика доставили в травмпункт, где наложили швы. Следственный комитет проводит проверку по факту случившегося, сообщает пресс-служба ведомства.

«На прогулке младшей группы в детском саду №39 один из мальчиков ударил второго куском кирпича по голове. Воспитатели вызвали скорую помощь, ребенок доставлен в больницу, где ему оказана необходимая помощь. Сейчас на место с проверкой выехали заместитель начальника департамента безопасности Томска и сотрудники правоохранительных органов. Ситуация под контролем», — прокомментировала начальник департамента образования Томской области Ирина Грабцевич.

Следователи Советского района Томск в рамках проверки устанавливают обстоятельства произошедшего.


По ее результатам будет принято процессуальное решение.

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