Воспитанницы томской ДЮСШ записали видео в поддержку фигуристки Камилы Валиевой

«Мы в тебя верим, держись, ты пример для фигуристок!», — говорят спортсменки в своем видеообращении. Пост вышел с хэштегами #поддержимкамилу и #золотоКамиле.

Воспитанницы Томской детско-юношеской спортшколы № 4 записали видео в поддержку фигуристки Камилы Валиевой, которую временно отстраняли от участия в Олимпиаде в Пекине из-за найденного в ее пробах запрещенного препарата.

9 февраля организаторы Олимпиады в Пекине отложили на неопределенный срок награждение российских фигуристов, выигравших золотые медали в командном турнире. Позже выяснилось, что одна из спортсменок, 15-летняя Камила Валиева, в декабре прошлого года сдала положительную допинг-пробу.

В анализах Валиевой обнаружили триметазидин — препарат для профилактики сердечных заболеваний, запрещенный для профессиональных спортсменов с 2014 года. При этом причиной запрета триметазидина стало не доказанное влияние на организм спортсмена, а его использование сборными России и Китая. Эксперты отмечают, что препарат вряд ли имеет влияние на сам результат спортсмена, но в теории может повысить выносливость и, как следствие, эффективность тренировочного процесса.

В воскресенье Спортивный арбитражный суд, несмотря на апелляции Международного олимпийского комитета, Всемирного антидопингового агентства и Международного союза конькобежцев, не стал отстранять Камилу Валиеву от Олимпиады. Сегодня спортсменка выступит с короткой программой в одиночном катании.

Международный олимпийский комитет уже заявил, что в случае попадания Валиевой в тройку призеров в одиночном катании не будет проводить церемонию награждения — это сделают после завершения расследования по делу о положительной пробе.