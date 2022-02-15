Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. Воспитанницы томской ДЮСШ записали видео в поддержку фигуристки Камилы Валиевой
Новости

Воспитанницы томской ДЮСШ записали видео в поддержку фигуристки Камилы Валиевой

ТВ2 ТВ2

Воспитанницы Томской детско-юношеской спортшколы № 4 записали видео в поддержку фигуристки Камилы Валиевой, которую временно отстраняли от участия в Олимпиаде в Пекине из-за найденного в ее пробах запрещенного препарата.

«Мы в тебя верим, держись, ты пример для фигуристок!», — говорят спортсменки в своем видеообращении. Пост вышел с хэштегами #поддержимкамилу и #золотоКамиле.

9 февраля организаторы Олимпиады в Пекине отложили на неопределенный срок награждение российских фигуристов, выигравших золотые медали в командном турнире. Позже выяснилось, что одна  из спортсменок, 15-летняя Камила Валиева, в декабре прошлого года сдала положительную допинг-пробу.

В анализах Валиевой обнаружили триметазидин — препарат для профилактики сердечных заболеваний, запрещенный для профессиональных спортсменов с 2014 года. При этом причиной запрета триметазидина стало не доказанное влияние на организм спортсмена, а его использование сборными России и Китая. Эксперты отмечают, что препарат вряд ли имеет влияние на сам результат спортсмена, но в теории может повысить выносливость и, как следствие, эффективность тренировочного процесса.

В воскресенье Спортивный арбитражный суд, несмотря на апелляции Международного олимпийского комитета, Всемирного антидопингового агентства и Международного союза конькобежцев, не стал отстранять Камилу Валиеву от Олимпиады. Сегодня спортсменка выступит с короткой программой в одиночном катании.

Международный олимпийский комитет уже заявил, что в случае попадания Валиевой в тройку призеров в одиночном катании не будет проводить церемонию награждения — это сделают после завершения расследования по делу о положительной пробе.

Поддержи ТВ2!

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.