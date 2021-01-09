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09 января,
2021
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Воспитанница томской колонии победила во всероссийском журналистском конкурсе

ТВ2
ТВ2
28 минут назад

Воспитанница Томской колонии № 2 победила в XI всероссийском конкурсе журналистских работ «В фокусе – детство» в номинации «Работа над ошибками».

Воспитанница томской колонии победила во всероссийском журналистском конкурсе
Фото: УФСИН по Томской области

18-летняя воспитанница прибыла в в Томскую колонию из Свердловской области в прошлом году. Ранее ее осудили за незаконный оборот наркотиков.

В УФСИН отмечают, что девушка быстро адаптировалась в новых условиях благодаря помощи психологов, воспитателей и социальных работников. Она успешно учится в 10 классе, получает в профессиональном образовательном учреждении две специальности: «работник зеленого хозяйства» и «швея». Также занимается спортом, рукоделием, вокалом, хореографией и журналистикой в студии кабельного телевидения ТВК-2, которой руководит сотрудник воспитательного отдела Мария Куколь.


Конкурс был объявлен в 2020 году. Его организаторы — Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, Союз журналистов России и детское творческое объединение ЮНПРЕСС. В конкурсе участвовали профессиональные и начинающие журналисты.  


«Видеосюжет, отправленный ею на конкурс, — это исповедь осужденных подростков, осознавших свои преступления. Эмоциональное воздействие искреннего раскаяния детей, совершивших тяжкие преступления, трудно переоценить», — подчеркивает ведомство. 


Сейчас девушка хочет рассказать о победе своей семье. Планируется, что в июне она будет освобождена условно-досрочно. Девушка говорит, что возможно продолжит заниматься журналистикой и после освобождения. 

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