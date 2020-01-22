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22 января,
2020
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Восьмилетний мальчик сыграл на флейте для томских врачей, которые спасли ему кисти

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Томич Ярослав, которому томские врачи спасли кисти рук, сыграл на флейте в благодарность докторам. Видео прислала мама ребенка.


По информации облздрава, в сентябре 2019 года восьмилетний Ярослав играл с друзьями и повис на металлическом заборе. В результате разрезал кисти обеих рук и повредил сухожилия. Операцию ребенку провели хирурги ОКБ. Врачам удалось сохранить возможность двигать пальцами.


«По словам мамы мальчика, сейчас у маленького музыканта все хорошо: несмотря на перенесенные серьезные травмы, каждый пальчик сгибается в полной мере. Он успешно учится в школе и смог вернуться к своему любимому хобби — заниматься музыкой», — рассказали в облздраве.


На видео благодарности, которое прислала мама, Ярослав играет на флейте «Колыбельную» Исаака Дунаевского.

Отметим, за прошедший год врачи отделения реконструктивной и пластической хирургии ТОКБ провели больше тысячи операций. Самым юным пациентом стал младенец с травмой кисти, который родился 12 дней назад.


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