Восьмилетний мальчик сыграл на флейте для томских врачей, которые спасли ему кисти

Томич Ярослав, которому томские врачи спасли кисти рук, сыграл на флейте в благодарность докторам. Видео прислала мама ребенка.





По информации облздрава, в сентябре 2019 года восьмилетний Ярослав играл с друзьями и повис на металлическом заборе. В результате разрезал кисти обеих рук и повредил сухожилия. Операцию ребенку провели хирурги ОКБ. Врачам удалось сохранить возможность двигать пальцами.





«По словам мамы мальчика, сейчас у маленького музыканта все хорошо: несмотря на перенесенные серьезные травмы, каждый пальчик сгибается в полной мере. Он успешно учится в школе и смог вернуться к своему любимому хобби — заниматься музыкой», — рассказали в облздраве.





На видео благодарности, которое прислала мама, Ярослав играет на флейте «Колыбельную» Исаака Дунаевского.