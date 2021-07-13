Обновлено. Восьмилетний мальчик пропал в Корнилове

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» просят помочь в поиске пропавшего мальчика в Корнилове.

Даниил Бершанский ушёл из дома, сейчас его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: рост 130 сантиметров, худощавого телосложения, светло-русые волосы, голубые глаза. На ребенке были черные кроссовки и красная кепка. С собой у мальчика был разноцветный рюкзак.

"Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите, пожалуйста, по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52", – отмечается в сообщении.