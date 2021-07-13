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Главная Новости Обновлено. Восьмилетний мальчик пропал в Корнилове
Новости

Обновлено. Восьмилетний мальчик пропал в Корнилове

ТВ2
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2 дня назад

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» просят помочь в поиске пропавшего мальчика в Корнилове. 

Ребёнок нашёлся

Даниил Бершанский ушёл из дома, сейчас его местонахождение неизвестно. 

Приметы пропавшего: рост 130 сантиметров, худощавого телосложения, светло-русые волосы, голубые глаза. На ребенке были черные кроссовки и красная кепка. С собой у мальчика был разноцветный рюкзак.

"Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите, пожалуйста, по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52", – отмечается в сообщении.

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