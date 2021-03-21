Добрые новости
21 марта,
2021
1
фото
Новости

Восьмилетнему томичу нужно 105 тысяч рублей на реабилитацию

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

8-летнему Саше Уваркину нужна реабилитация в детском центре «Луч», сообщает фонд «Обыкновенное чудо». У Саши ДЦП. Необходимая сумма для лечения — 105 тысяч рублей. 

Восьмилетнему томичу нужно 105 тысяч рублей на реабилитацию

«Нашему Сашеньке в годик поставили инвалидность, диагноз ДЦП, с этого момента наша жизнь кардинально поменялась, не знали сначала, как это пережить», — отмечает мама Саши Людмила. — Было пролито много слез, но собрались с силами и стали бороться за нашего мальчика».


Саша прошел медикаментозное лечение, ЛФК, массаж, много занятий в разных развивающих центрах. Мальчик научился ходить без помощи, самостоятельно есть, немного повторяет слова.


По словам родителей, реабилитация в центре «Луч» даст возможность Саше стать самостоятельнее и успешнее. Сейчас Саша ученик первого коррекционного класса школы №50.


Помочь Саше пройти реабилитацию можно по ссылке

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.