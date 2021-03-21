Восьмилетнему томичу нужно 105 тысяч рублей на реабилитацию

8-летнему Саше Уваркину нужна реабилитация в детском центре «Луч», сообщает фонд «Обыкновенное чудо». У Саши ДЦП. Необходимая сумма для лечения — 105 тысяч рублей.

«Нашему Сашеньке в годик поставили инвалидность, диагноз ДЦП, с этого момента наша жизнь кардинально поменялась, не знали сначала, как это пережить», — отмечает мама Саши Людмила. — Было пролито много слез, но собрались с силами и стали бороться за нашего мальчика».





Саша прошел медикаментозное лечение, ЛФК, массаж, много занятий в разных развивающих центрах. Мальчик научился ходить без помощи, самостоятельно есть, немного повторяет слова.





По словам родителей, реабилитация в центре «Луч» даст возможность Саше стать самостоятельнее и успешнее. Сейчас Саша ученик первого коррекционного класса школы №50.





Помочь Саше пройти реабилитацию можно по ссылке.