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Восьмилетнему мальчику с аутизмом нужно собрать почти сто тысяч рублей на реабилитацию

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Восьмилетнему томичу Захару Гаврилову нужно пройти курс реабилитации в школе «Умничка», сообщает фонд «Обыкновенное чудо». У мальчика аутизм. 

Мама мальчика Елена пишет, что Захар родился в 2013 году.

«Ребенок родился совершенно нормальным по медицинским показателям, мы были безгранично счастливы и всё было хорошо, Захар развивался очень стремительно, до года уже говорил до 10 слов, и в общем развитие шло как у всех нормальных детей.  В 1 год и 2 месяца, полезли очередные зубы, была очень тяжёлая реакция в виде высокой температуры - 39,9 и держалась 4 дня, температура спала сама, как только показались зубки, и всё вроде бы было хорошо. Но в 1 год и 5 месяцев, Захарик стал очень странно себя вести: стал каким-то отстранённым, замкнутым, капризным, нервным. То плакал, то смеялся, пропала речь, появились странные звуки, перестал отзываться на своё имя, да и вообще как-либо общаться с нами, перестал играть с детьми и с игрушками тоже, пропал зрительный контакт, указательный жест. У Захарика пропало совершенно всё, чему он научился за полтора года. В 1 год и 8 месяцев с нами осталась только оболочка нашего сына, как будто разум и душа Захара покинули его, мы совсем не понимали, что случилось с ребёнком. 

Когда мы обращались к врачам, нам педиатр и невролог как один твердили: «Все хорошо, нет причин для беспокойства, ваш ребенок развивается по графику, перестал говорить? Так это нормально, он просто копит запас слов и к трем годам заговорит».

Накануне трехлетия Захар не заговорил. По словам родителей, они поняли, что мнение врачей было ошибочным и забили тревогу, стали смотреть в интернете по поведению, всё указывало на то, что у Захара аутизм. 

«Что же такое аутизм? Мы стали читать об этом диагнозе, и то, что мы узнали повергло нас в шок, это было как гром среди ясного дня, естественно, разум отказывался принять то, что мы узнали.  Обратились к психоневрологу, сказал, что похоже на аутизм, но надо наблюдать, поставили на учёт и направили в частный центр развития. Но никаких результатов не последовало». 

Потом Захар попал на занятия в школу развития «Умничка».

Родители пошли на консультацию, диагностику и начали ежедневную работу. Захар занимался 5 дней в неделю по 2 часа, а иногда и по 3 часа в день. Через месяц Захар начал всё повторять: и слова и движения, эхо было запущенно полностью, а ещё через месяц он стал выполнять некоторые просьбы и инструкции, и с каждым месяцем Захар всё больше прибавлял в развитии.

 «Захару очень помогает АВА-терапия, он научился понимать обращённую речь, а также научился обращаться к нам словами, если ему что-то нужно, и ещё много чему, но и всё же ещё очень многому ему нужно научиться, чтобы в будущем он мог самостоятельно жить в социуме, получить образование, иметь друзей, работу. У Захара есть большие шансы быть востребованным, ему просто нужно помочь в этом!»– говорит мама Елена. 

Помочь семье собрать нужную сумму на реабилитацию в центре можно по ссылке

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