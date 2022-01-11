Восьмерых томичей будут судить за продажу наркотиков в регионах России

Прокуратура Томской области утвердила обвинительное заключение для восьмерых жителей региона, которых обвиняют в незаконном сбыте наркотиков и участии в преступном сообществе. Обвиняемым от 19 до 34 лет, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По версии следствия, с июля по ноябрь 2020 года неустановленное следствием лицо организовало сообщество для сбыта наркотических средств в регионах России, в сбыте участвовали восемь жителей Томской области.

«Используя созданный Интернет-магазин, злоумышленники осуществляли продажу наркотических средств через тайники на территории Томской, Новосибирской, Кемеровской областей, Красноярском и Краснодарском краях. С целью сокрытия своей преступной деятельности все денежные средства, которые получали Интернет-магазины были обезличены и находились на биткоин-кошельках, зарегистрированных на посторонних лиц», — сообщают в прокуратуре.

С декабря 2020 по январь 2021 года участников сообщества задержали полицейские. У задержанных изъяли более семи кг наркотических средств, их аналогов и частей растений, содержащих наркотические средства.

Уголовное дело рассмотрят в Ленинском районном суде Томска.