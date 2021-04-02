Восемь за год: в мэрии Томска рассказали о темпах строительства новых детсадов

В Томске в рамках реализации нацпроекта «Демография» в 2021 году построят сразу восемь новых детских садов. На их строительство из бюджетов разных уровней выделено свыше 1,7 млрд рублей.

И. о. мэра Томска Михаил Ратнер провел выездное совещание по строительству двух новых детских садов в Октябрьском районе по Иркутскому тракту, 153/3 и ул. Высоцкого, 16. Оба детских учреждения должны быть введены в эксплуатацию к 1 сентября 2021 года.





На объектах ведутся строительно-монтажные работы. В садике по Иркутскому тракту, 153/3, рассчитанном на 220 мест, разместятся три ясельных и шесть дошкольных групп, пищеблок, медицинский блок, санитарно-бытовые помещения, зал для музыкальных занятий, игровой зал. Для занятий детей запроектированы кабинеты ИЗО и изучения английского языка. Планировка выполнена с учетом особенностей каждой возрастной группы и предусматривает создание наиболее безопасных и комфортных условий содержания и воспитания детей.





Работы ведет «Строительное управление Томской домостроительной компании», с которым ранее по результатам аукциона был заключен муниципальный контракт на сумму 232,1 млн рублей. По словам директора предприятия Александра Поморцева, работы идут в соответствии с графиком, к середине мая планируется приступить к обустройству кровли и отделке помещений.





Детский сад по ул. Высоцкого, 16 рассчитан на 145 мест, в нем разместятся две ясельные и четыре дошкольные группы. Работа также ведет дочка ТДСК. С предприятием заключен муниципальный контракт на сумму 169,7 млн рублей. В настоящее время на объекте завершены все свайные работы, производится монтаж каркаса здания.





«Благодаря национальному проекту, поддержке региональных властей мы имеем возможность сегодня продолжить вектор развития Томска от центра к окраинам. Здесь, на территории Октябрьского района, в зонах перспективной жилищной застройки в скором времени появятся современные, красивые по дизайну, построенные с применением энергосберегающих технологий детские дошкольные учреждения. На объектах, на которых мы побывали сегодня, работы ведутся по плану. Подрядные организации, представляющие холдинг Томской домостроительной компании, это надежные, проверенные партнеры, которые, нисколько не сомневаюсь, выполнят все свои контрактные обязательства в срок. Подразделения городской администрации будут оказывать им в этом максимальную помощь. Наша задача – до конца года завершить комплектование новых детских садов оборудованием, мебелью и инвентарем, сформировать трудовые коллективы будущих учреждений», — отметил Михаил Ратнер.





Ранее сообщалось, в 2021 году в Томске в рамках реализации нацпроекта «Демография» будут построены детские дошкольные образовательные учреждения по адресам: ул. архитектора Василия Болдырева, 13 (145 мест); ул. Демьяна Бедного, 4а (220 мест); ул. Ивановского, 18 (220 мест); ул. Ивановского, 18а (145 мест); мкр. Наука, ул. Академика Сахарова, 46 (145 мест); ул. Ивана Черных, 73 (145 мест).