Восемь улиц Томска на день останутся без холодной воды

«Томскводоканал» сообщает, что в четверг, 9 июля, проведет ремонтные работы на водопроводной сети. В связи с этим приостановит подачу воды на восьми улицах Томска.





«В связи с ремонтными работами на водопроводных сетях будет отсутствовать холодное водоснабжение с 9:00 до 23:00 9 июля», — говорится на сайте компании.





Под отключение попадают дома на улицах 5-й Армии, 1, Строевой, 4, Чапаева, 2а, 4, 6, 8, Усть-Керепеть, 80, 86, 87, 88, 89, 92, 92а, 93, 94, 98, 99, 99 строение 2, 100, 102, 104, 106, 108, 108/2, 109, 112, 113, 114, 115, 116, 120, 120а, 123, 123/3, 123 строение 4, переулках Механическом, 1, 3, 10, 13, Строительном, 2, Шпальном, 3.





Без воды останутся также дома по проспекту Ленина, 212а, 225/1, 227, 229, 230, 230/1, 231, 232, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 243, 242, 250, 252, 254а, 255, 256, 257, 258, 258а, 259, 261, 262а, 263, 271, 279.





Жителей этих домов просят запастись водой заранее.