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25 декабря,
2020
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Восемь томских предприятий стали победителями конкурса «100 лучших товаров России»

ТВ2
ТВ2
1 час назад

В региональном конкурсе «100 лучших товаров России» приняли участие 15 предприятий Томской области, представивших 23 вида товаров и услуг. Восемь из них стали лауреатами федерального этапа.

Восемь томских предприятий стали победителями конкурса «100 лучших товаров России»
Фото: «ТАСС»

Из 15 заявителей лауреатами федерального этапа конкурса «100 лучших товаров России» признаны восемь предприятий: ООО «Томсккабель», АО «НИИПП», АО «НПФ «Микран», ООО «БАРС», ООО «Завод резиновой обуви», АО «Сибирская Аграрная Группа МП», ОАО «Томское пиво» и АО «Сибирь», –  сообщает пресс-служба областной администрации. – Еще четыре компании подтвердили качество своей продукции и услуг через процедуру добровольной сертификации.

Впервые в реестр Национальной системы сертификации вошли туристические организации: «Первое экскурсионное бюро», «Парк-тру» и «Полярис». В реестр вошло и АО «Физтех-Энерго», производящее светодиодные светильники Диора. Ранее Томская область была представлена в реестре только пищевой продукцией.


Национальная система сертификации (НСС) — новый государственный проект в области оценки соответствия качества, гарантирующий соответствие продукции и услуг национальным стандартам. Сертификат дает право наносить на продукцию и рекламные материалы знак НСС и QR-код, который перенаправит на запись в «белом реестре» на сайте Росстандарта. 

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