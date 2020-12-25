Восемь томских предприятий стали победителями конкурса «100 лучших товаров России»

В региональном конкурсе «100 лучших товаров России» приняли участие 15 предприятий Томской области, представивших 23 вида товаров и услуг. Восемь из них стали лауреатами федерального этапа.

Из 15 заявителей лауреатами федерального этапа конкурса «100 лучших товаров России» признаны восемь предприятий: ООО «Томсккабель», АО «НИИПП», АО «НПФ «Микран», ООО «БАРС», ООО «Завод резиновой обуви», АО «Сибирская Аграрная Группа МП», ОАО «Томское пиво» и АО «Сибирь», – сообщает пресс-служба областной администрации. – Еще четыре компании подтвердили качество своей продукции и услуг через процедуру добровольной сертификации.

Впервые в реестр Национальной системы сертификации вошли туристические организации: «Первое экскурсионное бюро», «Парк-тру» и «Полярис». В реестр вошло и АО «Физтех-Энерго», производящее светодиодные светильники Диора. Ранее Томская область была представлена в реестре только пищевой продукцией.





Национальная система сертификации (НСС) — новый государственный проект в области оценки соответствия качества, гарантирующий соответствие продукции и услуг национальным стандартам. Сертификат дает право наносить на продукцию и рекламные материалы знак НСС и QR-код, который перенаправит на запись в «белом реестре» на сайте Росстандарта.