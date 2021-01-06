Восемь пожаров произошло за сутки в Томской области

За прошедшие сутки на территории области произошло восемь пожаров. 5 января около 9 часов утра в поселке Победа Шегарского района частично сгорела бревенчатая стайка. Предварительная причина пожара — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

Около 15 часов в селе Корнилово произошло возгорание в кирпичном гараже площадью 4х6 метров, пристроенном к двухэтажному жилому дому. В гараже обгорели обшивка стен и потолка, а также лакокрасочное покрытие автомобиля Mercedes-Benz ML 350. Причина пожара устанавливается.





Примерно в это же время на 2-м километре трассы Колпашево-Озерное произошло возгорание автомобиля Daewoo Matiz 2011 года выпуска. Предварительная причина пожара — неисправность систем транспортного средства.





В поселке Зональная Станция в 15.47 сгорел мусор в подземном контейнере 2х2 метра.





В 17.15 произошло возгорание в Октябрьском районе Томска — в частном жилом доме по улице Белозерской возле печной трубы прогорело потолочное перекрытие. Предварительная причина пожара — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.





Получасом позже в селе Александровское частично обгорел салон и лакокрасочное покрытие автомобиля Mazda 2003 года выпуска. Предварительно, причина та же, что и при схожем случае в Колпашево — неисправность транспортного средства.





В 18.16 на улице Гагарина в деревне Лоскутово произошло возгорание в 5-этажном панельном доме. В квартире на первом этаже обгорели вещи на площади в 0,5 кв. метра. Предварительная причина — нарушение правил эксплуатации электрооборудования.





В 18.20 на улице Ленина в поселке Ягодное Верхнекетского района загорелся 2-квартирный брусовой жилой дом. Сгорела деревянная обрешетка крыши дома, прогорело и обрушилось потолочное перекрытие. Обгорели стены внутри и снаружи дома. Сгорели веранды. Площадь пожара, который был ликвидирован к 23.40, составила 123 кв. метра. При разборе сгоревших конструкций было обнаружено тело человека. Личность погибшего устанавливается. Устанавливается и причина пожара.