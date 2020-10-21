Восемь детских садов и одну школу построят в Томске в 2021 году

В 2021 году в рамках нацпроекта «Демография» в Томске появятся восемь новых детских садов и одна школа на 1100 мест на улице Демьяна Бедного, 4. Об этом рассказала заместитель начальника департамента образования администрации Томска Наталья Сапожникова на заседании комитета гордумы по социальным вопросам.

При этом заммэра Михаил Ратнер добавил, что, помимо строительства восьми новых садиков в Томске, планируется еще приобрести три. На них обещала выделить деньги область, но пока, по словам Ратнера, подтверждения этой договоренности нет.





В свою очередь председатель гордумы Чингис Акатаев обратил внимание на то, что уже сейчас необходимо думать, где найти деньги на содержание новых социальных объектов. Деньги на строительство по нацпроектам выделяются, а содержать новые детские сады и школы должны муниципальные образования. По словам Чингиса Акатаева, в среднем содержание одной новой школы обходится в 27 млн рублей.