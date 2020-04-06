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06 апреля,
2020
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Коронавирус в Томской области: данные на 6 апреля

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

На утро понедельника, 6 апреля, в инфекционных отделениях Томска находятся 29 человек: 17 — в больнице № 3, 12 — в детской больнице имени Сибирцева. Результаты тестов у 21-го пациента отрицательные, у восьми находятся на исследовании, сообщает пресс-служба обладминистрации.


В инфекционных отделениях больниц других муниципалитетов пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию нет.

Коронавирус в Томской области: данные на 6 апреля

Новых подтвержденных диагнозов на COVID-19 нет. В Томской области зарегистрировано три случая заболевания COVID-19: один пациент уже выздоровел, у двоих взяты контрольные тесты на наличие инфекции. Их состояние удовлетворительное.


За последние сутки в России подтверждены 658 случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 14 регионах. Всего в стране на сегодняшний день зарегистрировано 5389 случаев в 79 регионах, число выписанных пациентов выросло до 355. Умерли от коронавируса 45 человек.


Режим самоизоляции ввели в Томской области 31 марта в связи с угрозой распространения коронавируса. Во время режима жителям региона рекомендуют находиться дома. Выходить на улицу можно только тем, кто работает, а также до ближайшего магазина, аптеки, для прогулки с собакой или до контейнерной площадки. Томск сейчас патрулируют полицейские и сотрудники Росгвардии. Они узнают у томичей на улицах, куда они идут, и напоминают о рекомендации находиться дома.


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