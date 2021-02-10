Восемь человек скончались от коронавируса в Томской области за сутки

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В Томской области за сутки врачи подтвердили 85 случаев коронавируса. Скончались восемь человек. Общее число умерших от ковида в регионе, по официальным данным достигло 285 человек.

«Все входили в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям, среди которых болезни органов дыхания, сердечно-сосудистой, мочеполовой и эндокринной системы. Коронавирусная инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной и полиорганной недостаточностью, инфекционно-токсическим шоком, респираторным дистресс-синдромом», — сообщает оперштаб.

С начала пандемии в Томской области ковидом заболели 29 121 человек. В этой статистике не учитывается Северск, где по данным на 9 февраля коронавирус выявили у 7094 пациентов. Из них 6 807 человек выздоровели.

В инфекционном отделении ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России находится семьдесят четыре пациента, ещё шестнадцать пациентов – в ЛПУ города Томска. Под медицинским наблюдением в Северске находится 209 человек, контактировавших с заболевшими.