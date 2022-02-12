ВООПИиК: Не прекращаются попытки уничтожить фабрику Горохова

Председатель Томского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Мария Бокова бьет тревогу. Она рассказала ТВ2 о том, что новосибирский эксперт Владимир Авдеев провел экспертизу и сделал заключение, что выявленный объект культурного наследия «Фабрика карандашной дощечки» в Томске не обладает признаками объекта культурного наследия, не имеет исторической, культурной, художественной и мемориальной ценности. Это значит, что выявленный объект культурного наследия – здание томской карандашной фабрики – теперь могут снять с государственной охраны. Полностью заключение можно посмотреть здесь: https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/download/id/320640.

Напомним, что попытка снять с государственной охраны историческое здание томской карандашной фабрики, расположенного по ул. Войкова, 75, уже предпринималась два года назад. Тогда оценка проводилась по заказу ООО «Аграрная Группа-Капитал» (входит в холдинг «Сибагро» Андрея Тютюшева), купившего имущество томской «карандашки». По мнению проводившего экспертную оценку архитектора Петра Зыбайло, «изученные материалы не дают возможность обосновать целесообразность включения объекта в Единый государственный Реестр объектов культурного наследия».

Однако позже председатель областного комитета по охране объектов культурного наследия Елена Перетягина сообщила, что экспертизу Петра Зыбайло отклонили и таки планируется присвоить корпусу бывшей Карандашной фабрики (ул. Войкова, 75, строение 5) статус памятника регионального значения. «Корпус бывшей карандашной фабрики построен в начале XX века из красного кирпича в стиле модерн. И это довольно необычное решение для сибирских промышленных зданий той эпохи. Автор — знаковый для Томска архитектор Андрей Крячков. Учитывая время постройки, стиль и авторство, мы считаем, что объект представляет историческую ценность», — пояснила председатель комитета Елена Перетягина 18 июня 2020 года. Также глава госоргана отметила, что собственник разделяет позицию комитета о необходимости сохранения старинного объекта. После этого, собственно, и была заказана вторая экспертиза здания томской карандашной фабрики новосибирскому ООО «Экспертное бюро». Без заключения специалистов комитет по охране объектов культурного наследия не может присваивать зданию статус памятника архитектуры.

В свою очередь владелец исторического здания Андрей Тютюшев заявлял, что в здании бывшей карандашной фабрики может быть открыт интерактивный музей, посвященный освоению Сибири. «Сейчас участок полностью расчищен, из строений там только историческое здание фабрики карандашной дощечки купца Горохова. Оно в очень плохом состоянии, непонятно, что там вообще осталось от исторического облика – здание много раз перестраивали. Тем не менее, я намерен его восстановить, это будет стоить несколько сотен миллионов рублей. О функциях пока думаем, есть мысль открыть там классный, современный, интерактивный музей. Хочется, чтобы в городе появилось что-то живое, не нафталиновое, куда бы томичи с удовольствием приходили», – говорил Андрей Тютюшев журналисту РИА Томск Елене Тайлашевой.

В настоящий момент владелец исторического здания по Войкова, 75 Андрей Тютюшев сообщил ТВ2, что отказался от идеи создания музея Сибири. Сейчас он намерен в здании бывшей фабрики Горохова разместить бутик-отель «Мариотт». По словам бизнесмена, статус памятника делает реконструкцию намного дороже и возникает много бюрократии. «Для того, чтобы проводить любые изменения, нужна специальная документация. Проект и прочие разрешения. Они стоят в разы дороже и затягивают время, но по сути – ничего не меняют», — пояснил свою позицию Андрей Тютюшев.