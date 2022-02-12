ВООПИиК: Не прекращаются попытки уничтожить фабрику Горохова

Председатель Томского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Мария Бокова бьет тревогу. Она рассказала ТВ2 о том, что новосибирский эксперт Владимир Авдеев провел экспертизу и сделал заключение, что выявленный объект культурного наследия «Фабрика карандашной дощечки» в Томске не обладает признаками объекта культурного наследия, не имеет исторической, культурной, художественной и мемориальной ценности. Это значит, что выявленный объект культурного наследия – здание томской карандашной фабрики – теперь могут снять с государственной охраны. Полностью заключение можно посмотреть здесь: https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/download/id/320640.
Напомним, что попытка снять с государственной охраны историческое здание томской карандашной фабрики, расположенного по ул. Войкова, 75, уже предпринималась два года назад. Тогда оценка проводилась по заказу ООО «Аграрная Группа-Капитал» (входит в холдинг «Сибагро» Андрея Тютюшева), купившего имущество томской «карандашки». По мнению проводившего экспертную оценку архитектора Петра Зыбайло, «изученные материалы не дают возможность обосновать целесообразность включения объекта в Единый государственный Реестр объектов культурного наследия».
Однако позже председатель областного комитета по охране объектов культурного наследия Елена Перетягина сообщила, что экспертизу Петра Зыбайло отклонили и таки планируется присвоить корпусу бывшей Карандашной фабрики (ул. Войкова, 75, строение 5) статус памятника регионального значения. «Корпус бывшей карандашной фабрики построен в начале XX века из красного кирпича в стиле модерн. И это довольно необычное решение для сибирских промышленных зданий той эпохи. Автор — знаковый для Томска архитектор Андрей Крячков. Учитывая время постройки, стиль и авторство, мы считаем, что объект представляет историческую ценность», — пояснила председатель комитета Елена Перетягина 18 июня 2020 года. Также глава госоргана отметила, что собственник разделяет позицию комитета о необходимости сохранения старинного объекта. После этого, собственно, и была заказана вторая экспертиза здания томской карандашной фабрики новосибирскому ООО «Экспертное бюро». Без заключения специалистов комитет по охране объектов культурного наследия не может присваивать зданию статус памятника архитектуры.
В свою очередь владелец исторического здания Андрей Тютюшев заявлял, что в здании бывшей карандашной фабрики может быть открыт интерактивный музей, посвященный освоению Сибири. «Сейчас участок полностью расчищен, из строений там только историческое здание фабрики карандашной дощечки купца Горохова. Оно в очень плохом состоянии, непонятно, что там вообще осталось от исторического облика – здание много раз перестраивали. Тем не менее, я намерен его восстановить, это будет стоить несколько сотен миллионов рублей. О функциях пока думаем, есть мысль открыть там классный, современный, интерактивный музей. Хочется, чтобы в городе появилось что-то живое, не нафталиновое, куда бы томичи с удовольствием приходили», – говорил Андрей Тютюшев журналисту РИА Томск Елене Тайлашевой.
В настоящий момент владелец исторического здания по Войкова, 75 Андрей Тютюшев сообщил ТВ2, что отказался от идеи создания музея Сибири. Сейчас он намерен в здании бывшей фабрики Горохова разместить бутик-отель «Мариотт». По словам бизнесмена, статус памятника делает реконструкцию намного дороже и возникает много бюрократии. «Для того, чтобы проводить любые изменения, нужна специальная документация. Проект и прочие разрешения. Они стоят в разы дороже и затягивают время, но по сути – ничего не меняют», — пояснил свою позицию Андрей Тютюшев.
С заключением новосибирского эксперта Владимира Авдеева, что здание карандашной фабрики не достойно звания памятника архитектуры, не согласны не только члены Томского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, но и искусствовед, историк, сын владельца музея «Профессорская квартира» в Томске Иван Атапин.
Бывшая карандашная фабрика, построенная в 1910-х годах как бумажная фабрика С. В. Горохова, бесспорно обладает значительной исторической и культурной ценностью. Это уникальный образец промышленной архитектуры Сибири. В свое время я уделил достаточно времени, чтобы восстановить её историю, нашел личные записи С. В. Горохова и даже выдвинул гипотезу об авторстве здания. Но Владимир Александрович решил не сидеть в архивах и посчитал, что раз "в композиции фасадов использованы стандартные инженерные решения, распространённые для всех типов производственных зданий рубежа XIX-XX вв.", то здание "не является важным градостроительным объектом, организующим городское пространство", а, следовательно, "не обладает достаточной исторической, архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью". Десятки собранных документов и справок, научные статьи, фотоматериалы — всё впустую. ИП Авдеев В.А. всё порешал, пишет историк Иван Атапин.
Эксперт Владимир Авдеев рассказал ТВ2, что объект он осматривал лично. С собственником здания не общался. «В процессе проведения экспертизы меня интересуют факты, подтверждённые документами и собственные знания. Моя деятельность регулируется федеральным законом 73-ФЗ», – написал новосибирский эксперт в ответ на просьбу ТВ2 прокомментировать тревогу Томского ВООПИиКа о судьбе исторического здания «карандашки».
Возражения по заключению Владимира Авдеева можно подать в комитет по охране объектов культурного наследия Томской области до 14 февраля.
Для справки: Здание бывшей карандашной фабрики было построено по заказу Сергея Владимировича Горохова, сына томского купца-миллионера Владимира Александровича Горохова. В 1914 году он выкупил участок между мельницами Кухтерина и лесопилкой Иваницкого под строительство бумажной фабрики. Однако производство здесь не успело начаться из-за революции 1917 года. В 1932 году на прилегающей территории началось строительство собственно карандашной фабрики. Здание вошло в ее состав и использовалось для производства карандашной дощечки.