Вонь в Новосибирске. Подозревают томскую компанию «Сибагро»

Жители Новосибирска жалуются на неприятный запах в городе. Мэр Анатолий Локоть в качестве причины назвал Кудряшовский свинокомплекс, входящий в томский агрохолдинг «Сибагро».

«Воняет просто жесть, администрация ничего не может сделать за столько лет», «Несет знатно. Вчера в районе Октябрьской, сегодня ближе к площади Калинина. Приятный успокаивающий запах для сна». В качестве причин неприятного запаха они называют неработающие коллекторы и работающие аграрные предприятия.

Жалобы на неприятный запах новосибирцы оставляют в соцсетях. Так пользователи популярной группы «АСТ-54» пишут следующее:

«Периодически город накрывает эта волна запаха. Нужно актировать каждую волну. Проблема заключается в том, что Роспотребнадзор не нормирует уровень запаха, — заявил Локоть «Тайге.Инфо». — Нет шкалы, которая могла бы это измерить. Дал поручение департаменту ЖКХ актировать каждый случай волны. Происходит это, как правило, в темное время суток. Но от этого легче не становится, особенно в жаркое и душное время. Мы будем и дальше предпринимать действия в отношении нарушителя».

По словам мэра Новосибирска, неприятный запах связан с нарушением технологий хранения отходов жизнедеятельности животных свинокомплекса. Он поручил «актировать» каждую волну неприятного запаха.

«Кудряшовский мясокомбинат» в конце 2019 года был куплен томским холдингом «Сибирская аграрная группа». Годом ранее жители Томска, когда город также накрыл неприятный запах, обвиняли в этом Сибирскую аграрную группу, которая недавно переименовалась в «Сибагро» .

При этом Россельхознадзор среди источников неприятного запаха назвал не только аграрные предприятия региона, но и городскую канализацию, незаконные сливы, мусорные свалки. В конце прошлого года «Облкомприрода» разработала геоинформационную систему «Запах», куда нанесли 24 источника неприятного запаха.





Власти пообещали решить проблему с коммунальными запахами за 3-5 лет, а с запахами агропредприятий – через 2-3 года.





«Сибирская Аграрная Группа», чтобы добиться уменьшения уровня загрязняющих веществ в стоках, запустила десять аэраторов. Для устранения запаха и биоочистки лагуны с жидкими стоками компания стала использовать препарат «Биобакт», а также внутрипочвенный способ внесения органических удобрений, образующихся после очистки животноводческих помещений.





Этим летом томичи также пожаловались на неприятный запах отходов. В «Облкомприроде» отметили, что показатели загрязненности не превышены.





В июне 2020 года в Госдуму внесли законопроект, который предполагает ввести в российское законодательство понятия «запах» и «региональный норматив запаха». Проект подразумевает, что субъекты РФ получат дополнительные полномочия — регионы установят, в случае принятия инициативы, нормативы запаха, которые необходимо будет отслеживать.







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