«Вонь стабильно приходит летом»: томичи вновь жалуются на неприятный запах

«В настоящее время в России отсутствует система нормирования запаха в целом в атмосферном воздухе. Население, проживающее в окрестностях конкретного предприятия – эмитента неприятного запаха, жалуется на выбросы, а надзорные органы не обнаруживают в них превышения ПДК (ОБУВ) и, соответственно, не могут обязать его принимать меры по их сокращению. Это обусловлено тем, что запах формируется не отдельным веществом, а сложной смесью дурно пахнущих компонентов, присутствующих в смеси в малых количествах», — поясняет ведомство.





В сообщении подчеркивается, что в июне 2020 года в Госдуму внесли законопроект, который предполагает ввести в российское законодательство понятия «запах» и «региональный норматив запаха». Проект подразумевает, что субъекты РФ получат дополнительные полномочия — регионы установят, в случае принятия инициативы, нормативы запаха, которые необходимо будет отслеживать.