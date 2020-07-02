«Вонь стабильно приходит летом»: томичи вновь жалуются на неприятный запах
Томичи вновь жалуются на неприятный запах нечистот. «Облкомприрода» рассказала о работе, которая ведется с предприятиями.
Жалобы на неприятный запах оставляют жители Зеленых горок, Каштака, Иркутского тракта, поселка Светлый. Чувствуется неприятный запах и на площади Дзержинского, улице Герцена, в Лагерном саду.
«Облкомприрода» поясняет, что однозначно установить причину неприятного запаха нельзя, так как показатели загрязненности не превышены.
«В настоящее время в России отсутствует система нормирования запаха в целом в атмосферном воздухе. Население, проживающее в окрестностях конкретного предприятия – эмитента неприятного запаха, жалуется на выбросы, а надзорные органы не обнаруживают в них превышения ПДК (ОБУВ) и, соответственно, не могут обязать его принимать меры по их сокращению. Это обусловлено тем, что запах формируется не отдельным веществом, а сложной смесью дурно пахнущих компонентов, присутствующих в смеси в малых количествах», — поясняет ведомство.
В сообщении подчеркивается, что в июне 2020 года в Госдуму внесли законопроект, который предполагает ввести в российское законодательство понятия «запах» и «региональный норматив запаха». Проект подразумевает, что субъекты РФ получат дополнительные полномочия — регионы установят, в случае принятия инициативы, нормативы запаха, которые необходимо будет отслеживать.
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Запах есть. Превышений нет. ⠀ Дилемма. Томичи жалуются на вновь появившийся в Томске неприятный запах, но установить его причину доподлинно в очередной раз нельзя – по факту показатели загрязненности не превышены. Об этом – подробнее. ⠀ В настоящее время в России отсутствует система нормирования запаха в целом в атмосферном воздухе. Население, проживающее в окрестностях конкретного предприятия – эмитента неприятного запаха, жалуется на выбросы, а надзорные органы не обнаруживают в них превышения ПДК (ОБУВ), и, соответственно, не могут обязать его принимать меры по их сокращению. Это обусловлено тем, что запах формируется не отдельным веществом, а сложной смесью дурно пахнущих компонентов, присутствующих в смеси в малых количествах. ⠀ 17 июня 2020 года в Государственную Думу внесен законопроект, который предполагает ввести в российское законодательство понятия "запах" и "региональный норматив запаха". Проект подразумевает, что субъекты РФ получат дополнительные полномочия. Регионы установят, в случае принятия инициативы, нормативы запаха. Необходимо будет отслеживать этот показатель, в том числе и на границах с другими областями. Изменения предлагается внести в закон "Об охране атмосферного воздуха".
Массовые жалобы на неприятный запах томичи впервые оставляли в 2018 году. Россельхознадзор среди источников неприятного запаха называл не только аграрные предприятия региона, но и городскую канализацию, незаконные сливы, мусорные свалки. В конце прошлого года «Облкомприрода» разработала геоинформационную систему «Запах», куда нанесли 24 источника неприятного запаха.
Власти пообещали решить проблему с коммунальными запахами за 3-5 лет, а с запахами агропредприятий – через 2-3 года.
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